Fuerte sismo en Bangladés deja 9 muertos y más de 300 heridos hasta el momento

Sismo en la capital de Bangladés El área con 2.1 millones de edificaciones no está bien preparada para enfrentar un terremoto de 5.5 grados

Un sismo de 5.5 grados golpeó la región central de Bangladés con epicentro cerca de Narsingdi, a unos 25 kilómetros de Daca, la capital del país; el movimiento que, según autoridades locales, duró 26 segundos provocó escenas de pánico en la capital con edificios que se movían con fuerza, oficinas que fueron evacuadas.

Las autoridades confirmaron al menos nueve fallecidos y más de 300 heridos, entre ellos estudiantes y trabajadores de la industria textil.

Zona comercial completamente destruid en Bangladés

La mayoría de las víctimas falleció tras el colapso de techos, muros y barandales en edificios viejos de Daca, especialmente en la zona de Armanitola, donde tres personas murieron mientras compraban en una carnicería.

En hospitales como el Universitario de Daca se reportó que estudiantes saltaron desde pisos altos para intentar evacuar durante el temblor.

En el distrito de Gazipur, alrededor de 252 empleados de la industria de la confección resultaron lesionados en estampidas durante la evacuación.

Primeros rescates después del temblor en Bangladés

Bomberos y personal militar se desplegaron de inmediato para atender derrumbes parciales, retirar escombros y buscar posibles atrapados, mientras tanto el gobierno interino pidió reforzar las labores de rescate y mantenerse atentos ante posibles réplicas.

Además, hubo cortes de energía y daños en edificios antiguos, sobre todo en zonas con construcciones no preparadas para sismos.

Temblor en una zona poco sísmica del centro de Bangladés

Aunque el norte y el sureste del país se consideran zonas sísmicamente activas por la interacción de placas tectónicas India y Eurasia, el centro del país se encuentra bastante lejos de las vibraciones que ocasiona los choques de las placas.

Por eso razón sorprende que el movimiento sea tan fuerte y tan cercano a la capital, un área con unos 2.1 millones de edificaciones y que, según expertos, no está bien preparada para enfrentar un terremoto mayor.