Hamás pide intervención de EU y mediadores tras oleada de bombardeos israelíes

Bombardeos israelíes (@thenews_intl/x)

Hamás pidió este sábado a mediadores regionales y a Estados Unidos a “intervenir urgentemente” ante la oleada de bombardeos israelíes durante la tarde en la Franja de Gaza, que ha dejado como resultado 22 muertos.

“La escalada de violaciones de la ocupación sionista en la Franja de Gaza coloca a los mediadores y a la administración estadounidense ante la responsabilidad de enfrentar sus intentos de socavar el alto el fuego en Gaza”, expresó el grupo islamista en un comunicado difundido en sus canales.

En este indica que las “violaciones sistemáticas” del alto al fuego por parte de Israel ha causado la muerte de cientos de palestinos bajo lo que califica de “pretextos falsos” y acusa de nuevo a dicho país de haber cambiado la línea de retirada pactada en la tregua para ganar más territorio.

Por ello, insiste en llamar a los mediadores en el conflicto (EU, Catar, Egipto) a “intervenir urgentemente y presionar para detener estas violaciones de inmediato”.

Al menos 22 personas perdieron la vida, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave. (Con información de EFE)