Llevan a la Corte Suprema disputa para reactivar muro fronterizo en Texas

La ampliación del muro fronterizo en la frontera entre México y Texas sigue desatando polémica (Univisi)

Muro fronterizo en Texas — El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó ante la Corte Suprema una solicitud para que se reanude la construcción del muro fronterizo e infraestructuras de seguridad en una zona remota de Texas y que incluye el parque nacional Big Bend.

El Departamento de Justicia pidió a los magistrados de la Corte que levanten la orden judicial que un tribunal inferior emitió para evitar que la administración pueda levantar una barrera en Big Bend, en un territorio que abarca unos 850 kilómetros de la frontera con México.

En su petición, los fiscales describieron la orden judicial emitida por un tribunal de Texas como un “obstáculo” para la obligación del Gobierno de proteger la cuarta parte de la frontera ante incursiones irregulares de inmigrantes y de narcotraficantes.

El proyecto de 1,700 millones de dólares que ha generado opiniones divididas, incluye una carretera, así como cámaras, sensores y barreras para vehículos.

El parque nacional Big Bend consta de más de 324,000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas y cuentan con yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

De acuerdo con el expediente oficial del caso entregado a la Corte, el gobierno entregó la solicitud de emergencia el pasado 21 de octubre en la causa Markwayne Mullin contra Friends of the Ruidosa Church, en la que el jueez que lleva el caso, Samuel Alito, solicitó una respuesta a los demandantes antes del 29 de octubre.

Por otra parte, Rodney Scott defendió la continuidad de la construcción del muro e insistió en entrevista con la agencia Associated Press, que la prioridad de la CBP consiste en identificar a las personas y los bienes que ingresan a Estados Unidos, incluso en sectores con cifras históricamente bajas de cruces irregulares.

Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril, alegando que la Administración de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas.

A principios de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que la Administración no tenía que cumplir con docenas de leyes, en su mayoría medioambientales, porque existía una “necesidad aguda e inmediata” de acelerar el proyecto para combatir la entrada ilegal de migrantes y el narcotráfico. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026