Trump despoja de protección a 350 mil haitianos refugiados en EU, pese a admitir la ola de violencia

Crueldad Trump ordenó la expulsión de 350 mil haitianos de EU, pese a que Haití sufre la mayor crisis de criminalidad y pobreza del continente (EFE)

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que terminará en febrero de 2026 con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de más de 350,000 haitianos, miles de familias a las que condena a regresar al país más pobre y violento de América.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la nueva instrucción en el Registro Federal después de que la secretaria Kristi Noem concluyó que “Haití ya no cumple con los requerimientos estatutarios para el TPS y las condiciones (de peligrosidad) han cambiado”; una excusa que se contradice con la propia orden del Departamento de Estado, que prohíbe los viajes a Haití, alegando el elevadísimo nivel de violencia y la situación de anarquía reinante impuesto por las pandillas, que tienen aterrorizados a sus habitantes.

La decisión, que entra en vigor el próximo 3 de febrero, está basada en una revisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS), otras agencias del Gobierno y “un análisis que indica que permitir a los haitianos permanecer temporalmente en Estados Unidos es inconsistente con el interés nacional de EU”.

Autodeportarse por mil dólares

Por ello, el DHS avisó a los haitianos con TPS que “deben prepararse para salir” del país, si no tienen otra base legal para quedarse, además de recomendarles usar la aplicación ‘CBP Home’ para pedir su “autodeportación” y recibir un bono prometido de 1,000 dólares.

Este es un nuevo intento de la Administración del presidente Donald Trump por eliminar la protección para los haitianos después de que un juez federal bloqueó en septiembre otra orden para eliminar el TPS para más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.

La crisis no cesa en Haití, donde no hay presidente electo y la violencia de las pandillas ha aumentado desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, con más de 4,300 homicidios en los primeros tres trimestres de 2025 y un total de 1.4 millones de desplazados por la violencia, según la ONU.

“Haití está en crisis: violencia de las pandillas, extrema pobreza, inestabilidad. Es impensable mandar a haitianos beneficiarios del TPS a un peligro tan claro”, denunció este miércoles en X la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz de Florida, hogar de la mayor diáspora de dicho país en EU.

Además, la pérdida brusca de las remesas hundirá aún más la economía de Haití y sus 11.8 millones de habitantes, de los que más de la mitad vive en pobreza extrema, unos 6 millones.