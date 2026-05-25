Día Mundial del fútbol 2026: ¿Por qué se celebra hoy 25 de mayo?

25 de mayo: El mundo celebra el Día Mundial del Futbol Fecha que reconoce al deporte más popular del mundo y su impacto en millones de aficionados dentro y fuera de las canchas. (PEXELS)

El poder del balón rueda hoy, el fútbol va más allá que solo un juego entre la cancha, va más allá de la competencia, el fútbol funciona como un símbolo de inclusión.

Un idioma universal que rompe barreras y sobre todo une a comunidades enteras en la cancha o en la tribuna dónde no importan las diferencias, solo el juego.

Es un espacio único donde personas de todos los rincones del mundo se reúnen para compartir valores clave como el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial del futbol este 25 de mayo?

Esta fecha rinde homenaje al primer torneo internacional de fútbol de la historia, celebrado en los Juegos Olímpicos de París de 1924.

Este encuentro histórico, que reunió a selecciones de todo el mundo, sentó las bases de un fenómeno global que hoy trasciende fronteras y une a culturas enteras a través de un mismo balón.

En el año 2024, la Asamblea General de la ONU para conmemorar aquel histórico torneo de París de 1924 aprobó una resolución, que es oficial este día a nivel mundial.

El objetivo principal de la fecha es reconocer el poder del fútbol para construir puentes a través de la cooperación, la paz, la diplomacia e igualdad.