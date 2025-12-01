Trump invita a Netanyahu a reunirse en la Casa Blanca para abordar “la ampliación de los acuerdos de paz”

El futuro de los palestinos (WILL OLIVER / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien abordó “la ampliación de los acuerdos de paz” y a quien invitó a Washington para mantener una reunión en la Casa Blanca próximamente.

Así lo informó la oficina de Netanyahu en un comunicado sobre la llamada, que se produjo poco después de que el mandatario estadounidense instara al primer ministro mediante redes sociales a “mantener un diálogo firme y de verdad” con Siria.

“En su conversación, ambos líderes destacaron la importancia y el compromiso con el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza y abordaron la ampliación de los acuerdos de paz”, precisó el comunicado.

La primera fase del actual acuerdo de alto al fuego, impulsado por Estados Unidos y en vigor desde el 10 de octubre, contempla la reapertura del cruce de Rafah, en el sur de Gaza, para la entrada de más flujo de ayuda humanitaria, que alivie la situación de la población palestina tras más de dos años con poco acceso a comida. algo que Israel sigue negando.

Netanyahu se escuda en que no lo hará hasta que las milicias palestinas devuelvan los dos últimos cuerpos de rehenes que todavía quedan en a Franja.

Por otra parte, en la segunda fase del alto al fuego se abordarán los asuntos más peliagudos entre Israel y Hamás, como la desmilitarización de la milicia palestina, la reconstrucción de la Franja, quién gobernará el enclave y si Israel continuará en la línea amarilla o se replegará, entre otros asuntos.

Por el momento, las negociaciones continúan en punto muerto con los gazatíes en condiciones infrahumanas de habitabilidad y de acceso a recursos básicos que se han agravado semanas atrás debido a la llegada de intensas lluvias.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, denunció hoy que la mayoría de camiones que entran a la Franja actualmente “están destinados al sector comercial y transportan materiales complementarios que no se consideran esenciales para la ciudadanía en medio de la actual crisis humanitaria”. (Con información de EFE)