Trump dice que ya tomó la decisión de atacar Venezuela por tierra: “Acabaremos con esos hijos de perra”

Amenaza bélica Trump, junto a sus "halcones", el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Pentágono Pete Hegseth, este martes en la Casa Blanca (YURI GRIPAS / POOL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber tomado ya la decisión de ordenar “muy pronto” una invasión terrestre, que habría sido acordada junto a su equipo de “halcones” durante la reunión que sostuvieron la noche del lunes en la Casa Blanca, en la que participaron, entre otros, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine; y el principal asesor de política interna, y bestia negra de los inmigrantes, Stephen Miller.

“Empezaremos con los ataques por tierra. Será mucho más fácil así. Sabemos dónde están, qué rutas agarran; sabemos todo sobre ellos”, declaró al final de una reunión que se prolongó durante más de dos horas y media, y cuyos detalles no han trascendido. “Vamos a empezar muy pronto”, reiteró.

El objetivo, añadió, “acabar con esos hijos de perra”, en referencia a los narcotraficantes del país sudamericano. “Esta gente ha matado a 200,000 estadounidenses el año pasado”, mintiendo, una vez más, al exagerar los datos oficiales de 2024, que fueron de 80,391 muertos por sobredosis.

¿Cuándo podrían comenzar los ataques?

Conociendo el carácter impredecible de Trump, podría desde no ordenar un ataque inminente y jugar con los nervios del presidente Nicolás Maduro, para obligarlo a renunciar al poder, hasta lanzar el ataque esta misma semana, coincidiendo con la entrega el sábado en Oslo (Noruega) del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora antichavista, María Corina Machado, quien asegura que se encuentra escondida en algún lugar de Venezuela, por lo que se mantiene el misterio sobre si podrá recogerlo en persona.

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como “Lanza del Sur”, y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según EE.UU., más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.

Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, “es una persona extraordinaria”.

Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado “miles de vidas” en Estados Unidos.

Por su parte, Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear el ataque, aunque se negó a responder por qué entonces ordenó un segundo ataque sobre la misma lancha atacada. En tono desafiante, se limitó a declarar que “no hemos hecho sino empezar a atacar barcos del narco y a mandar narcoterroristas al fondo del océano, por envenenar al pueblo estadounidense”.