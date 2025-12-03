Difunden inquietantes imágenes de la isla privada de Jeffrey Epstein

Little St. James, la polémica isla del fallecido Jeffrey Epstein Salas de baño enormes, estudio y Máscaras cuelgan de las paredes de una habitación dental, son lo que se pude ver en las fotos

El caso de Jeffrey Epstein sigue siendo uno de los temas más comentados en los últimos meses, pero ahora vuelve a la discusión pública luego de que legisladores demócratas difundieron material nunca antes visto de Little St. James, la isla caribeña donde el financista convicto recibía a visitantes influyentes y ocultaba su vida privada.

Las fotos y videos muestran rincones hasta ahora desconocidos de la propiedad, marcada por acusaciones de abuso sexual de menores y una larga lista de interrogantes que siguen sin aclararse.

Nuevas fotos y videos de la isla privada de Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dio a conocer diez fotografías y cuatro videos que permiten ver por primera vez con detalle el interior de la residencia de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los demócratas también remarcaron que este material no contiene revelaciones políticas de alto impacto, pero sí aporta un vistazo directo a la vida privada del financista, cuya red de contactos incluía figuras de alto perfil en Estados Unidos y otros países.

¿Qué es lo que se puede ver en las nuevas fotos de la isla de Epstein?

Las tomas muestran amplias habitaciones de baños, dormitorios y áreas de spa, el cual también contaba con una sala de masajes.

Lo que asombra de las fotos es el gran tamaño de los cuartos, que son el doble de tal vez una recámara “normal”; además, todos están pintados en su totalidad de un color blanco.

La foto más destacada de este bloque es la del cuarto de baño que tiene una mini sala en medio de todo, lo que hace preguntarse por qué se necesitan sillones en medio del baño.

Cuarto de Baño en la isla privada de Epstein

En otra imagen aparece un teléfono fijo donde los botones de marcación rápida tienen nombres escritos a mano: “Darren”, “Rich”, “Mike”, “Patrick” y “Larry”.

El teléfono fue encontrado en las habitaciones, por lo que se puede asumir que son los nombres de algunos de los trabajadores de la isla, los cuales tenían tareas importantes; aunque algunos medios dicen que probablemente eran nombres claves de los clientes más frecuentes.

Foto de un teléfono fijo en la isla privada de Epstein

Una de las escenas que más llamó la atención fue la de un cuarto con un sillón dental, rodeado de máscaras masculinas colgadas en las paredes.

En la foto se puede ver que las máscaras colgadas son de hombres mayores, con canas y una nariz grande y puntiaguda.

"Habitación dental" en la isla privada de Epstein

También se observa una pizarra con las palabras “poder” y “engaño” escritas, así como un cartel de “Prohibido el paso” colocado en la playa de la isla. En el exterior, las fotografías muestran caminos de piedra, una piscina y parte de los jardines que decoraban la propiedad.

Pizarrón en la isla privada de Epstein

¿Por qué los demócratas publicaron las imágenes?

La divulgación tiene como objetivo garantizar transparencia en uno de los casos de explotación sexual más polémicos de los últimos años. Para el legislador, mostrar el interior de la isla ayuda a dimensionar el ambiente en el que Epstein operaba y donde, según las acusaciones, recibía a jóvenes transportadas en su jet privado conocido como “Lolita Express”.