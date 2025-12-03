EU no descarta redadas migratorias durante el Mundial de la FIFA 2026

Jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani (EFE)

El Gobierno de Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones durante el Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en Estados Unidos, así lo informpo este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realizará este viernes.

“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, precisó y afirmó que el evento deportivo demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la Administración Trump.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EU para asistir al Mundial, Giuliani desatcó que para el Ejecutivo estadounidense “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración del Mundial de fútbol recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

Reducción de tiempo para la obtención de visas

Asimismo, comentó que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, por debajo de dos meses, o que los países europeos o Japón cuentan con exención de visas.

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de 19 naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido su ingreso a Estados Unidos por orden del Gobierno Trump, Haití e Irán, Giuliani destacó que “parte” de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giuliani remitió la cuestión al Departamento de Estado, del que depende la concesión de visados. (Con información de EFE)