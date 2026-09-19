EU afirmó que escoltó mil millones de barriles de crudo en Ormuz

Estrecho de Ormuz

Estados Unidos aseguró que sus fuerzas militares han acompañado el tránsito de mil millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz durante los últimos meses, en medio de las tensiones que persisten en la región.

El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, dio a conocer la cifra con un video difundido en la cuenta oficial del organismo en X, donde expresó que este volumen de crudo corresponde a los embarques que han logrado atravesar el estratégico paso marítimo.

Cooper detalló que las fuerzas estadounidenses han brindado protección a más de 2 mil buques comerciales en sus recorridos por el estrecho. El militar indicó que las principales rutas de navegación se encuentran libres de minas.

La CENTCOM destacó que además de “miles de buques han pasado por el Estrecho”, Irán no ha logrado exportar petróleo por el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El comandante reconoció que las operaciones continúan y mencionó que el CENTCOM trabaja con diferentes agencias del gobierno estadounidense, los 6 integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compañías aseguradoras y empresas navieras para incrementar el flujo de embarcaciones por la zona.

Según Cooper, en las últimas dos semanas se registró el mayor volumen de petróleo crudo, carga y gas natural licuado de los últimos seis meses, lo que consideró una señal de que las medidas adoptadas están teniendo resultados.

El jefe del CENTCOM añadió que Estados Unidos mantiene la coordinación con países de la región para reforzar sus sistemas de defensa aérea, establecer una nueva unidad de drones de ataque de la coalición y conservar abiertas y despejadas las aguas del estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Con información de EFE