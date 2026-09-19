Trump firma acuerdo para controlar seguridad en Groenlandia

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia en donde EU asumiría el control de seguridad del territorio autónomo danés.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump comunicó que el pacto concederá a Estados Unidos encargarse “para siempre” de la seguridad de Groenlandia y de su propio territorio. Aseguró que el acuerdo impedirá que adversarios de EU establezcan bases o presencia militar en la isla, así como que realicen inversiones consideradas sensibles sin autorización estadounidense.

El mandatario estadounidense explicó que se trata de un acuerdo “de vida indefinida” y adelantó que su administración iniciará “inmediatamente” los preparativos para establecer una importante presencia militar en Groenlandia. Expuso que estas instalaciones serán desarrolladas y construidas en colaboración con los habitantes de la isla.

No obstante, el comunicado conjunto de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que el acuerdo todavía no ha sido firmado. Se menciona que los 3 gobiernos esperan suscribirlo la próxima semana, durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Después de su firma, el pacto deberá cumplir con los procedimientos parlamentarios respectivos antes de entrar en vigor.

Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump ha reiterado que el control de Groenlandia es necesario por motivos de seguridad nacional. El día de su investidura, el 20 de enero, instó que Estados Unidos requería hacerse con la isla para contribuir a la seguridad internacional.

Con información de EFE