Tras caída del sistema, el candidato de Trump en Honduras se pone de nuevo al frente

Elecciones presidenciales en Honduras El candidato Salvador Nasralla denuncia la caída del sistema que favorece al candidato de Trump, Tito Asfura (STR/EFE)

Se cayó el sistema en el escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo en Honduras y salió beneficiado el derechista Tito Asfura, el candidato del que Donald Trump dijo que si no ganaba su aliado retiraba la ayuda al país centroamericano.

El otro candidato, el también conservador Salvador Nasralla, quien gozaba de una ligera ventaja durante los tres últimos días, denunció este jueves un “cambio de datos” en el conteo de votos preliminar durante esta madrugada tras “apagarse la pantalla”.

“Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025, a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos", expresó Nasralla en su cuenta de X, con el 84.52% del voto escrutado.

“Los 1,081,000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1,073,000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla", agregó el candidato e instó a “investigar” a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Nasralla, en su publicación, instó a “investigar” a la empresa ASD, encargada del portal de los resultados preliminares, en la que —según denuncia— un candidato a diputado regional del partido de Asfura sería uno de los supuestos socios.

“Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios, ASD, de la cual son socios el exgerente de EEH Germán Martell y el candidato al Parlacen del Partido Nacional Walter Castellanos. El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. ¡Jueguen limpio!“, culmina el mensaje de Nasralla.

Margen estrecho “histórico”

La consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, dijo este jueves que el “escaso margen” entre los candidatos presidenciales es “histórico”, toda vez que los felicitó por su “civismo”, al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas ni intentos de sabotaje alguno.

El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022 bajo la bandera del Partido Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE (con información de EFE).