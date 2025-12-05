Ejército israelí asesina nuevamente a un palestino acusado de “terrorista” en el norte de Gaza

Tanque con la bandera israelí en el paso de Rafah (El Ejército israelí confirma haber tomado el control del lado gazatí del cruce de Rafah/Ejército de Israel)

El Ejército israelí informó este viernes de un enfrentamiento entre sus soldados y “dos terroristas” en el norte de la Franja de Gaza, que terminó con la muerte de uno de los combatientes palestinos.

“Bajo la dirección de las tropas terrestres, la Fuerza Aérea Israelí disparó contra los terroristas para acabar con la amenaza, eliminando a uno de ellos”, indicó la milicia en un comunicado.

Según información de las fuerzas armadas, el ataque se produjo después de que soldados israelíes posicionados en el norte del enclave palestino identificaras a dos “terroristas” que portaban “objetos sospechosos” y se acercaban a las tropas, por lo que representaban “una amenaza inmediata”.

Tras su identificación, los elementos del ejército abrieron fuego contra estos hombres, a los que Israel acusa de ser terroristas, sin ofrecer nuevamente evidencia de su afiliación.

La información precisa que sus soldados permanecen desplegados en Gaza “de conformidad con el acuerdo de alto el fuego” entre Israel y el grupo islamista Hamás, además enfatiza que las tropas “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”. (Con información de EFE)