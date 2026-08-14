Terremoto de magnitud 7.7 azota la costa de Indonesia y activa alerta de Tsunami

Hasta el momento las autoridades no han reportado sobre los daños en inmuebles ni cifras de víctimas Hasta el momento las autoridades no han reportado sobre los daños en inmuebles ni cifras de víctimas (Captura de pantalla)

Terremoto — Un terremoto de magnitud 7.7 grados sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

El terremoto sacudió la región de Flores y activó alertas tempranas de tsunami en varias provincias del este y el centro del país.

Autoridades reportan que el sismo afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica.

Reportes del USGS destacan que el sismo se registró a las 5:58 horas locales .

📹🇮🇩 Imágenes del repentino retroceso del mar en costas de una isla de #Indonesia, posterior al #terremoto M7.7 [#BMKG] con epicentro en la región de Flores. 14/Ago/2026.



❗️Este fenómeno pone de manifiesto, una advertencia crítica ante la inminente llegada de las primeras olas… pic.twitter.com/BZjgwVpBaS — SASSLA (@SasslaMx) August 14, 2026

Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90,000 habitantes), en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el sismo.

El terremoto se produjo frente a una de las áreas más sensibles de Indonesia por su ubicación sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica. El país está formado por más de 17,000 islas, una condición geográfica que multiplica la exposición a terremotos y vuelve más compleja la respuesta ante eventuales emergencias en distintas regiones al mismo tiempo.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una alerta temprana de tsunami para varias provincias. La advertencia alcanzó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026