Terremoto de magnitud 7.7 azota la costa de Indonesia y activa alerta de Tsunami

Terremoto — Un terremoto de magnitud 7.7 grados sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.
El terremoto sacudió la región de Flores y activó alertas tempranas de tsunami en varias provincias del este y el centro del país.
Autoridades reportan que el sismo afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica.
Reportes del USGS destacan que el sismo se registró a las 5:58 horas locales .
📹🇮🇩 Imágenes del repentino retroceso del mar en costas de una isla de #Indonesia, posterior al #terremoto M7.7 [#BMKG] con epicentro en la región de Flores. 14/Ago/2026.— SASSLA (@SasslaMx) August 14, 2026
❗️Este fenómeno pone de manifiesto, una advertencia crítica ante la inminente llegada de las primeras olas… pic.twitter.com/BZjgwVpBaS
Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90,000 habitantes), en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el sismo.
El terremoto se produjo frente a una de las áreas más sensibles de Indonesia por su ubicación sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica. El país está formado por más de 17,000 islas, una condición geográfica que multiplica la exposición a terremotos y vuelve más compleja la respuesta ante eventuales emergencias en distintas regiones al mismo tiempo.
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una alerta temprana de tsunami para varias provincias. La advertencia alcanzó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental. (Con información de agencias)
La Crónica de Hoy 2026