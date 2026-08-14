Arancel de EU a productos brasileños afectará exportaciones por 11 mil 200 millones de dólares

EU impone arancel a Brasil

De acuerdo con una estimación de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), el nuevo arancel adicional impuesto por Estados Unidos a productos procedentes de Brasil tendrá impacto sobre exportaciones brasileñas por alrededor de 11 mil 200 millones de dólares.

El monto representa aproximadamente 29.7 por ciento de los 37 mil 700 millones de dólares que Brasil exportó al mercado estadounidense durante 2025. Considerando las excepciones establecidas por Washington, la medida alcanzará a cerca de tres mil productos brasileños.

Estados Unidos anunció un gravamen adicional de 25 por ciento sobre una parte importante de las importaciones provenientes de Brasil, como respuesta a lo que su gobierno considera prácticas comerciales desleales que perjudican a empresas estadounidenses.

Amcham Brasil calificó la decisión como negativa para las relaciones económicas entre ambos países y advirtió que coloca a Brasil entre las naciones con mayores restricciones para acceder al mercado estadounidense.

La organización destacó que la medida contrasta con el superávit comercial que Estados Unidos mantiene con Brasil. Según sus cifras, Washington registró en 2025 un saldo favorable de 41 mil 800 millones de dólares en el intercambio de bienes y servicios con el país sudamericano.

El gobierno brasileño enteró que 76 por ciento de las importaciones estadounidenses ingresaron a Brasil durante 2025 sin pagar aranceles, mientras que la tasa promedio efectiva aplicada a esos productos fue de 3.1 por ciento.

Carne, café y petróleo quedan fuera

El director de Políticas Públicas de Amcham, Fabrizio Panzini, explicó que las excepciones anunciadas por Estados Unidos redujeron el valor inicialmente calculado de las exportaciones afectadas, que pasó de 13 mil 400 millones a 11 mil 200 millones de dólares.

Entre los productos excluidos de los aranceles adicionales se encuentran mercancías relevantes para las exportaciones brasileñas, como carne, café, petróleo y aeronaves.

Sin embargo, otros sectores con una fuerte dependencia del mercado estadounidense, entre ellos los de madera, maquinaria y equipo, permanecieron dentro de la medida.

Amcham consideró favorable la ampliación de la lista de excepciones, aunque pidió establecer un mecanismo que permita solicitar nuevas exclusiones cuando los aranceles generen consecuencias económicas desproporcionadas para empresas y consumidores.

Exportaciones brasileñas ya registran caída

La organización empresarial advirtió que las nuevas tarifas podrían profundizar el descenso de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, que ya registraron una disminución de 13 por ciento durante el primer semestre del año.

Las ventas brasileñas al mercado estadounidense pasaron de 20 mil millones de dólares en los primeros seis meses de 2025 a 17 mil 400 millones en el mismo periodo de 2026.

Entre los productos que registraron mayores retrocesos se encuentran el petróleo, con una caída de 30%; los productos semi manufacturados de hierro y acero, con una disminución de 21.7 por ciento, y el café, cuyas exportaciones descendieron 34 por ciento.

La participación de Estados Unidos en las exportaciones brasileñas también disminuyó, al pasar de 12.1 por ciento en 2025 a 9.4 por ciento durante el primer semestre de 2026. En 2002, ese mercado representaba 27.5 por ciento de las ventas externas de Brasil.

Amcham expuso que el incremento de los aranceles no sólo podría afectar a los productores brasileños, sino también aumentar los costos para empresas y consumidores estadounidenses, además de reducir la competitividad de industrias que utilizan insumos provenientes de Brasil.

La organización enfatizó que la política arancelaria podría favorecer una mayor dependencia de proveedores asiáticos y afectar las inversiones entre ambos países, debido a la estrecha relación entre el comercio bilateral y los flujos de inversión.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026