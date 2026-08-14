EU registra tres ejecuciones en un mismo día por primera vez en más de 16 años

Donald Trump

Tres personas condenadas a muerte fueron ejecutadas el jueves en distintos estados de Estados Unidos, un hecho que no se registraba desde enero de 2010, de acuerdo con cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

Las ejecuciones se llevaron a cabo en Tennessee, Oklahoma y Alabama y transcurrieron con pocas horas de diferencia.

En Oklahoma fue ejecutado Carlos Cuesta-Rodriguez, de 70 años, también mediante inyección letal. El hombre había sido condenado por el asesinato de su esposa, Olimpia Fisher, cometido en 2003.

La tercera ejecución tuvo lugar en Alabama, donde Jeremy Williams, de 42 años, fue ejecutado por la violación y asesinato de Kamarie Holland, una niña de cinco años, ocurrido en 2021.

Aumentaron las ejecuciones en este año

Según los registros del DPIC, la última ocasión en que tres personas fueron ejecutadas durante una misma jornada fue el 7 de enero de 2010, cuando las ejecuciones ocurrieron en Texas, Luisiana y Ohio.

El fenómeno se produce en un año en el que las ejecuciones han aumentado en Estados Unidos. Desde enero de 2026, 21 personas condenadas a muerte han sido ejecutadas.

Florida concentra la mayor cantidad, con 12 ejecuciones, seguida de Texas, con cuatro. Oklahoma ha realizado tres y Arizona una.

El pasado 28 de julio, Florida ejecutó a dos presos durante la misma jornada.

Durante 2025 se registraron 47 ejecuciones en el país, la cifra anual más elevada desde 2009, cuando se contabilizaron 52.

La pena capital se encuentra vigente en 27 de los 50 estados estadounidenses, aunque en tres de ellos existe una moratoria que suspende su aplicación.

Trump defiende la pena de muerte

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado de manera reiterada su respaldo a la pena de muerte y ha defendido ampliar su utilización para los delitos que considera más graves.

El incremento de las ejecuciones durante los últimos años mantiene abierto el debate nacional sobre la aplicación de la pena capital, mientras distintos estados mantienen políticas diferentes respecto a su uso.

La Crónica de Hoy 2026