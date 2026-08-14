Terremoto de 7.4 en Colombia deja 287 muertos y casi 4 mil heridos

Terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado hasta este viernes 287 personas fallecidas, 3 mil 975 heridas y 378 desaparecidas, de acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El movimiento telúrico sucedió alrededor de las 07:34 horas teniendo como epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Desde entonces se han registrado más de 100 réplicas, entre ellas dos movimientos de magnitud 4.2 y 4.0 localizados en San José del Palmar y Nóvita.

El balance actualizado a las 09:00 horas de este 14 de agosto, informa que 354 personas han sido rescatadas como parte de las labores de emergencia desplegadas en las zonas afectadas.

Miles de viviendas resultaron dañadas

La magnitud de los daños también se refleja en la infraestructura. La UNGRD contabiliza 79 mil 108 viviendas con algún tipo de afectación y otras 13 mil 77 completamente destruidas. Incluso, 121 edificios colapsaron a consecuencia del sismo.

Entre las instalaciones y servicios afectados se encuentran 238 centros de salud, 2 mil 486 instituciones educativas y 2 mil 93 centros comunitarios.

También se reportaron daños en 254 vías, 87 sistemas de acueducto, 50 puentes vehiculares, siete puentes peatonales y cinco aeropuertos.

La emergencia se extiende a 15 departamentos y 437 municipios. En total, 56 mil 448 familias, equivalentes a 135 mil 179 personas, han resultado afectadas.

Las autoridades realizan labores de atención y rescate de animales. Actualmente, 169 han sido salvados, mientras que otros 338 presentan algún tipo de afectación.

Medicina Legal identifica a las víctimas

El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que ha recibido 260 cuerpos relacionados con la tragedia. De ellos, 246 ya fueron identificados y 222 entregados a sus familiares.

Los fallecidos proceden de diferentes puntos del país, entre ellos Pereira, Manizales, Cartago, Belén de Umbría, Armenia-Calarcá, Popayán, Cali, Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo y Quibdó.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella declaró este jueves la emergencia económica, una medida que permitirá adoptar acciones extraordinarias para atender a las comunidades damnificadas.

El mandatario presidencial de Colombia planteó la creación de un “Plan Marshall” para la reconstrucción de Chocó, con el propósito de acelerar la recuperación de las zonas más afectadas.

De la Espriella reconoció el trabajo de la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, durante la atención de la emergencia y afirmó que Colombia podrá recuperarse pese a la dimensión de la tragedia.

La Crónica de Hoy 2026