EU decomisa 9 toneladas de cocaína en una operativo antinarcótico en el Pacífico Oriental

Este sábado, autoridades estadounidenses informaron que mediante un operativo antinarcóticos se logró el decomiso de 9 toneladas de cocaína, en una operación fue calificada como su mayor interdicción en alta mar en 18 años.

La Guardia Costera difundió que la incautación correspondió al cúter Munro, que tiene base en Alameda (California) y patrulla el Pacífico como parte de la ‘Operación Pacific Viper’.

Se informó que el operativo se produjo el martes 2 de diciembre, mismo en el que participó un helicóptero del escuadrón táctico de interdicciones de la Guardia Costera que “deshabilita una embarcación rápida” en el mar con varios disparos, aparentemente a su motor.

En un vídeo difundido por la Guardia Costera, se observa a dos de sus elementos abordando el barco y a un tripulante de la nave del que no se tiene información sobre su estado o si está en custodia.

Por medio de su cuenta de X, la dependencia estadounidense divulgó el mensaje: “A través de la Operación Pacific Viper, la Guardia Costera ha acelerado las operaciones contra narcóticos en el Pacífico este y entregado resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas”.