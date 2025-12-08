¿A Kissinger sí y a Gandhi no? Los premios Nobel de la Paz más polémicos

Amistades peligrosas El Nobel de la Paz, Henry Kissinger, saluda a su aliado, el dictador chileno Augusto Pinochet, al que ayudó en el sangriento golpe de Estado militar (Archivo)

El Premio Nobel de la Paz se creó en 1901, siguiendo el testamento de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, con el objetivo de reconocer a quienes han trabajado por la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos y la promoción de acuerdos de paz. A diferencia de los demás Nobel, que se entregan en Estocolmo, este se otorga en Oslo porque Alfred Nobel (de origen sueco) dispuso que fuera administrado por un comité designado por el Parlamento noruego, en un momento en que Noruega era reconocida por su neutralidad y espíritu pacifista.

Desde el primer Nobel de la Paz, entregado a Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, “por su esfuerzo humanitario para ayudar a los soldados heridos y promover el entendimiento entre las naciones”, hasta el que se entregará este miércoles a la líder venezolana antichavista María Corina Machado, el premio se ha concedido en 106 ocasiones a 143 galardonados: 112 personas y 31 organizaciones.

Si el comité considera que ningún candidato cumple suficientemente con esos criterios, puede optar por no entregar el premio, como ocurrió en 19 ocasiones, durante las Guerras Mundiales y en años en que no encontró candidatos adecuados; la última vez en 1972. Sólo en un año se decidió no entregarlo por respeto a quien el comité consideró que debía haberlo ganado, pero fue asesinado en 1948.

¿Por qué no lo recibió Gandhi?

El no-premio más polémico Mahatma Gandhi fue cinco veces nominado, más que ninguno, y ninguna de las veces ganó (Archivo)

El no-premio a Gandhi es una de las mayores críticas y uno de los grandes enigmas del galardón más prestigioso del mundo: ¿por qué al símbolo de la resistencia pacífica, el hombre que con sólo un bastón expulsó de la India al imperio británico, se le negó sistemáticamente el Nobel de la Paz?

Gandhi no sólo está considerado el símbolo del pacifismo más reconocible en el mundo, sino también el que más veces ha estado nominado —hasta en cinco ocasiones: 1937, 1938, 1939, 1947 y 1948—, sin lograrlo nunca.

La explicación (nunca reconocida oficialmente, pues la Academia del Nobel justifica los galardones concedidos pero no los que no) se resume en la enorme influencia que seguía ejerciendo Gran Bretaña en el mundo. India, la joya de la corona del imperio británico, se libró del yugo colonial en agosto de 1947, cuando logró su independencia.

En plena resistencia de las potencias europeas a desprenderse de sus colonias, los métodos de resistencia civil de Gandhi contra el dominio británico eran vistos más como los de un rebelde nacionalista y antiimperialista que como los de un líder pacifista global, aunque posteriormente fue reconocido en todo el mundo como tal. Sólo otros dos líderes legendarios alcanzaron el mismo estatus de pacifistas consagrados internacionalmente: Nelson Mandela y Martin Luther King, quienes sí recibieron el galardón.

Tras el asesinato de Gandhi en 1948, el comité decidió no otorgar el premio a nadie ese año, argumentando que el reglamento sólo concede el premio póstumo en el caso de que se haya anunciado antes del fallecimiento del galardonado. Esta disposición se formalizó en la reforma de 1974.

Anteriormente, sólo en una ocasión se concedió un galardón póstumo: en 1961, cuando el entonces secretario general de la ONU, el sueco Dag Hammarskjöld, murió en un accidente aéreo antes del anuncio, estando entre los favoritos.

Los premios más polémicos

El Nobel del "Gran Garrote" El presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt (Archivo)

Theodore Roosevelt (1906)

En 1906, el Nobel de la Paz fue otorgado al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, por mediar entre Japón y Rusia para poner fin a la guerra entre las dos potencias asiáticas. Fue el primer jefe de Estado en recibir el Premio Nobel de la Paz, pero las críticas arreciaron porque se vio como una concesión a la gran potencia imperialista. Su doctrina del “gran garrote” marcó el inicio del intervencionismo en América Latina, con acciones como la independencia de Panamá, la invasión de Cuba y el control de las aduanas de República Dominicana.

Henry Kissinger (1973)

El secretario de Estado de EE. UU. recibió el Nobel de la Paz junto al líder comunista vietnamita Lê Đức Thọ en 1973, por los Acuerdos de Paz de París. La polémica fue inmediata porque la guerra continuaba. Lê Đức Thọ rechazó el premio, siendo el único en la historia en hacerlo. Kissinger fue señalado por su papel en el golpe de Estado de Pinochet y el Plan Cóndor, lo que generó un fuerte rechazo en América Latina.

Yasser Arafat (1994)

Los últimos "pacifistas" de Oriente Medio El líder palestino Yasser Arafat y los líderes israelíes que apoyaron la solución dos Estados: Simón Peres e Isaac Rabin (Archivo)

El fundador de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) recibió en 1994 el Nobel de la Paz junto a Shimon Peres e Yitzhak Rabin, por los Acuerdos de Oslo. La elección de Arafat, considerado por muchos un antiguo líder terrorista, desató una tormenta política y la renuncia de un miembro del Comité Nobel.

Aung San Suu Kyi (1991)

¿Pacifista o cómplice de genocidio? Manifestación en Bangladesh contra la Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi (Archivo)

La líder democrática birmana recibió el Nobel de la Paz en 1991 por su resistencia pacífica contra la dictadura militar. No pudo asistir a la ceremonia por estar bajo arresto domiciliario; lo hizo su hijo Alexander Aris en su nombre. En 2012 pudo viajar a Noruega y dar su discurso de aceptación. Sin embargo, su figura se deterioró tras la crisis de los rohinyás en 2017, cuando guardó silencio ante las violaciones de derechos humanos. En 2019, defendió a la junta militar ante la Corte Internacional de Justicia, negando un genocidio.

Barack Obama (2009)

El premio menos esperado Un sorprendido Barack Obama tras recibir el galardón a sólo 9 meses de comenzar su mandato (Archivo)

El premio al primer presidente negro de EE. UU. sorprendió porque se le otorgó apenas nueve meses después de iniciar su mandato. La Academia justificó la decisión en las “expectativas” que generaba, pero muchos lo vieron como un gesto de seguidismo hacia Estados Unidos, país que acumula más de 400 premios Nobel, superando ampliamente a Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia/URSS.

En cualquier caso, la acumulación de premios polémicos lleva a plantearse si no sería conveniente quitar el candado que prohíbe retirar un Nobel de la Paz concedido a quien se demuestre que no se lo merece.