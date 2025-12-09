Cazas estadounidenses violan por primera vez el espacio aéreo venezolano

Tensión bélica Mapa del portal Flightwacher1 en la que se ve la ruta de los cazas de EEUU en el golfo de Venezuela

Mientras el mundo gira los ojos hacia Oslo, a la espera de que aparezca de su clandestinidad la líder opositora venezolana María Corina Machado, para recoger este miércoles el Nobel de la Paz 2025, el régimen de Nicolás Maduro, gira sus radares hacia la región del golfo de Venezuela, tras la incursión este martes de dos aviones de combate estadounidenses F-18, que ingresaron al espacio aéreo venezolano durante 40 minutos, antes de regresar a su base, el portaaviones Gerald Ford, fondeado en aguas internacionales del Caribe.

El sobrevuelo, realizado a pesar de que el régimen venezolano poseía varias baterías antiaéreas de fabricación rusa, tuvo lugar a menos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país.

Además, la madrugada de este martes, un dron de la Marina de Estados Unidos, modelo MQ-4C Triton, identificado como 169804 BLKCAT6, ingresó al espacio aéreo de información de vuelo (FIR) de Maiquetía, donde se encuentra el aeropuerto internacional que sirve a Caracas, “realizando maniobras de reconocimiento frente a la costa venezolana en el mar Caribe”, según informó el sitio venezolano La Patilla.

La entrada en el golfo de Venezuela de los dos cazas, que volaban en tándem alrededor del mediodía y a unos 7,600 metros antes de dirigirse hacia el norte y abandonar la zona.

, constituye la primera violación estadounidense del espacio aéreo venezolano, desde que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de una flota en el límite entre las aguas internacionales y las venezolanas.

Según el Miami Herald, miles de venezolanos siguieron el vuelo de las aeronaves en sitios web especializados de rastreo, y muchos de ellos observando cómo los jets trazaban un patrón en forma de pajarita sobre el golfo.

Aunque el Pentágono guarda silencio, podría tratarse de una misión de reconocimiento que anteceda a una invasión en toda regla, lo que desataría automática la guerra, según han advertido las autoridades del régimen de Nicolás Maduro.

“Tiene los días contados”

La acción extiende la fuerte presión de Estados Unidos sobre el autócrata, que según afirmó Donald Trump este martes en una entrevista con Político, “tiene los días contados”. El presidente estadounidense también advirtió que “pronto atacaremos también en tierra”.

El gobierno de Maduro ha denunciado ante instancias internacionales que lo que Trump pretende no es combatir el narcotráfico, sino un “cambio de régimen” y “quedarse con nuestras riquezas naturales”.

Según mostraron los sitios de rastreo, los cazas estadounidenses volaron entre dos regiones clave para el sector energético venezolano, los estados de Zulia y Falcón. El lago Maracaibo, que es uno de los mayores sitios de agua dulce del continente, es la cuna de las reservas de unos 150,000 millones de barriles de crudo.