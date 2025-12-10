Nuevas fotos del cometa 3I/ATLAS tomadas por la NASA revelan su trayectoria... ¿y un rayo para protegerse?

Nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS La NASA muestra las fotografías donde las estrellas del fondo aparecen como largas líneas luminosas, dando la impresión de rayos

Nuevas fotografías captadas por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA ofrecen un vistazo más detallado del cometa interestelar 3I/ATLAS, un objeto poco común que atraviesa el sistema solar sin quedar atrapado por la gravedad del Sol.

Las imágenes fueron tomadas el 30 de noviembre y permiten seguir con mayor precisión su ruta, velocidad y características físicas.

¿Qué revelan las nuevas imágenes del Hubble?

El Hubble utilizó su instrumento Wide Field Camera 3 para obtener una vista pancromática del cometa mientras avanzaba por el sistema solar. Gracias a esta tecnología, las estrellas del fondo aparecen como largas líneas luminosas, dando la impresión de rayos, un efecto causado por el movimiento acelerado del objeto durante la exposición.

Esta herramienta permite observar con gran detalle cuerpos que se desplazan rápidamente, así como estudiar regiones profundas del universo, lo que convierte a estas imágenes en un recurso clave para los astrónomos.

¿El cometa 3I/ATLAS emite un rayo para protegerse?

Una de las hipótesis que ha generado mayor debate proviene del astrofísico de Harvard, Avi Loeb.

El científico sugirió que, al analizar ciertas imágenes, podría observarse una extensión brillante frente al cometa, en la dirección de su movimiento, algo inusual, ya que normalmente el material luminoso sigue al objeto.

Según Loeb, esta columna podría interpretarse como un haz de luz o una corriente de partículas que actuaría como una especie de escudo, capaz de despejar micrometeoroides y reducir posibles impactos durante su viaje.

La NASA no ha confirmado esta interpretación, pero el planteamiento ha abierto nuevas preguntas sobre el comportamiento del 3I/ATLAS y los fenómenos asociados a los objetos interestelares.

¿Por qué el 3I/ATLAS es considerado un cometa interestelar?

La NASA detectó por primera vez al 3I/ATLAS en el verano de 2025 mediante el telescopio de estudio ATLAS, ubicado en Río Hurtado, Chile. Tras analizar su velocidad y trayectoria, los científicos concluyeron que se trata de un objeto proveniente del exterior del sistema solar.

El cometa sigue una trayectoria hiperbólica, lo que significa que se mueve demasiado rápido para quedar ligado a la gravedad solar. En términos simples, pasa por el sistema solar y continúa su camino hacia el espacio interestelar sin regresar.

¿Qué ocurrirá con el cometa 3I/ATLAS tras su paso?

Los expertos explican que el 3I/ATLAS solo está de paso. Tras cruzar el sistema solar, desaparecerá nuevamente en la oscuridad del espacio. Por esta razón, varias misiones científicas están aprovechando la oportunidad para observarlo con la mayor cantidad de instrumentos posibles antes de que deje de ser visible.

Las observaciones continuarán durante varios meses, con el apoyo de telescopios espaciales de la NASA, con el objetivo de obtener más información sobre objetos interestelares y su origen.

Mientras tanto, la comunidad científica continúa observando de cerca a este visitante cósmico, consciente de que cada dato recabado antes de su partida podría ayudar a entender mejor lo que ocurre más allá de nuestro sistema solar.