Súper gripe H3N2: ¿Qué tratamiento hay para personas contagiadas? Con el aumento de casos en el Reino Unido de la súper gripe H3N2, te contamos cuál es el tratamiento para esta enfermedad viral (Canva)

El aumento de casos de la súper gripe H3N2 en Reino Unido ha provocado que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud de este país recomiende a los ciudadanos el uso de cubrebocas.

La gripe H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A, clasificado por las proteínas de su superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N).

Este virus circula comúnmente en humanos junto con otros como el AH1N1 y, desde 1977, estos virus han circulado mundialmente, así lo publicó la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) en España.

De acuerdo con información difundida por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), el Influenzavirus subtipo H3N2 (A/H3N2), clasificado como una variante de influenza, circula con rapidez en Reino Unido y en algunas zonas de Estados Unidos.

Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen unos mil millones de casos de gripe estacional; de estos, entre tres y cinco millones son graves.

Asimismo, en un artículo publicado por la NIH, destacan que los virus de la influenza A(H3N2) también cambiaron genética y antigénicamente. Los virus de la influenza A(H3N2) han formado varios clados independientes y genéticamente diferentes en los últimos años que han seguido circulando al mismo tiempo.

Es por esta razón que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han señalado la importancia de prevenir estas enfermedades, lo cual se puede dar a través de la vacunación, siendo uno de los métodos más efectivos.

En caso de que hayas contraído la súper gripe H3N2, este es el tratamiento para esta enfermedad viral.

¿Cuál es el tratamiento que hay para personas contagiadas de la súper gripe H3N2?

Según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) en España, habitualmente estos casos suelen tratarse de manera sintomática, por lo que, dependiendo de los síntomas que el paciente llegue a presentar, se le administrará un medicamento que ayude a tratarlos.

Por su parte, la OMS indica que la mayoría de las personas se recuperan de la gripe estacional (entre las que se encuentra la súper gripe H3N2) por sí solas. Mientras que, aquellas con síntomas graves u otras afecciones médicas deberían solicitar atención médica.

Asimismo, recomienda que las personas que presenten síntomas leves deberían: