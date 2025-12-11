Golpe a Nicolás Maduro: ¿Quiénes son los narcosobrinos del presidente de Venezuela sancionados por EU?

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas Sobrinos de Nicolás Madduro

El gobierno de Estados Unidos propinó un golpe contra el entorno más cercano de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones dirigidas a tres sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores; a un empresario aliado del mandatario; y a un conjunto de compañías navieras con operaciones en el sector petrolero.

La medida, que incluye la identificación de seis buques involucrados en prácticas de envío consideradas engañosas, busca cortar las fuentes de ingresos que sostienen lo que Washington describe como un “régimen narcoterrorista”.

El anuncio llegó acompañado de una declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien responsabilizó directamente a Maduro y a su círculo de “inundar Estados Unidos con drogas”, mientras celebró el giro de la administración Trump para revertir —según dijo— el “fallido intento de acuerdo” impulsado por el gobierno del presidente Joe Biden.

Historial de los narcosobrinos de Nicolás Maduro

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, mejor conocidos como los narcosobrinos fueron arrestados en 2015 en Puerto Príncipe, Haití, cuando ultimaban un acuerdo para trasladar cientos de kilogramos de cocaína a territorio estadounidense. Un jurado en Nueva York los declaró culpables de narcotráfico en 2016.

En 2022, el presidente Joe Biden les concedió clemencia, lo que posibilitó su regreso a Venezuela. De acuerdo con el Tesoro, una vez instalados en Caracas retomaron sus actividades vinculadas al tráfico de drogas en 2025. La OFAC retoma ahora su designación bajo la Orden Ejecutiva 14059, que castiga a quienes participan en la proliferación internacional de narcóticos o facilitan su producción y transporte.

El gobierno estadounidense sostiene que ambos forman parte de una red que opera desde el aparato político venezolano y que continúa generando beneficios económicos para el entorno de Maduro.

La nueva ronda de sanciones también incluye a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, ex tesorero nacional y ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Más sanciones para el circulo cercano de Nicolás Maduro

Junto a los familiares del presidente venezolano aparece el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. Según la OFAC, Carretero mantuvo contratos lucrativos con el gobierno venezolano y administró compañías en asociación con la familia Maduro-Flores. También facilitó envíos de productos petroleros operados en nombre del Estado venezolano.

Además, el Tesoro sancionó a seis empresas navieras y ubicó a seis embarcaciones responsables de transportar cargamentos vinculados a negocios estatales mediante rutas y maniobras que las autoridades estadounidenses consideran opacas.