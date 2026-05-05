Trump suspende “Proyecto Libertad” en Ormuz para alcanzar acuerdo con Irán bajo las condiciones de EU

Trump suspende “Proyecto Libertad” en Ormuz (ANNABELLE GORDON / UPI / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo “Proyecto Libertar”, que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Irán.

Esto lo anunció en su red Truth Social en donde destacó que la suspensión del operativo militar, iniciada el 3 de mayo, se debe al “considerable progreso hacia un acuerdo” con Teherán, sin dar más detalles al respecto.

Asimismo, indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo tiene como propósito determinar si el acuerdo “puede concretarse y firmarse”.

El Comando Central de EU solo había logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Igualmente, se han registrado ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidense se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes del anuncio del republicano, el secretario de Estado Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero “ha terminado” y se ha abierto una nueva fase con una operación “defensiva” destinada a facilitar la navegación por Ormuz.

“La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa”, declaró Rubio en conferencia de prensa en la Casa Blanca. (Con información de EFE)