Zar antidrogas de EU reconoce acciones de México contra el narco tras operativo contra “El Mencho”

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas Estados Unidos destacó la coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos reconoció la colaboración con México en materia de seguridad y aseguró que el trabajo conjunto ha dado resultados concretos, como la actuación inmediata contra el líder criminal conocido como “El Mencho”.

El señalamiento vino de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, quien destacó que cuando hay intercambio de información entre ambos países, las acciones pueden ejecutarse con rapidez.

Como ejemplo, mencionó el caso en el que, tras compartir inteligencia, autoridades mexicanas actuaron contra el líder del narcotráfico.

Según explicó, este tipo de coordinación forma parte de un proceso continuo entre naciones del hemisferio occidental, donde se mantienen tanto conversaciones bilaterales como multilaterales para enfrentar el tráfico de drogas.

Carter indicó que Estados Unidos trabaja con distintos países de la región, entre ellos Ecuador, El Salvador y Bolivia, además de México, con el objetivo de reforzar las estrategias contra organizaciones criminales.

En ese contexto, subrayó que la cooperación con el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado eficacia cuando se logra una coordinación directa en el intercambio de información y la ejecución de operativos.

El reconocimiento ocurre en medio de un escenario donde la colaboración internacional se mantiene como uno de los principales ejes para combatir el narcotráfico, particularmente en una región donde las redes del crimen operan de forma transnacional.