OMS sospecha que transmisión de hantavirus fue de persona a persona antes de subir al crucero

Alerta sanitaria El crucero neerlandés MV Hondius, fondeado cera de la ciudad de Praia en Cabo Verde (ELTON MONTEIRO/EFE)

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, explicó este martes en rueda de prensa que la prioridad de su organización es que se evacúe médicamente a las dos personas enfermas que se encuentran todavía a bordo del crucero de lujo MV Hondius, en el que viajan 147 personas entre pasajeros y tripulantes, y donde se ha registrado un brote de hantavirus, que ha matado ya a tres personas, dos neerlandeses y un británico, mientras que hay al menos otras cuatro que han mostrado síntomas.

La experta reiteró que, aunque este virus es poco contagioso, admitió que trabajan con la hipótesis de que probablemente hubo transmisión “persona a persona”. Van Kerkhove explicó que el caso inicial fue el de un ciudadano de Países Bajos y su esposa “que, lamentablemente, fallecieron”.

La OMS está analizando si la pareja se contagió fuera del crucero y después lo abordó —tomando en cuenta el periodo de incubación del hantavirus, que va de una a 6 semanas.

Según explicó, los dos pacientes que continúan en el barco —que se ha quedado fondeado frente a las costas de Cabo Verde— están estables, pero tienen síntomas (uno leves y otro más agudos) y deben ser evacuados “para que tengan la atención que necesitan”. Dijo que las autoridades neerlandeses ya han dado el visto bueno, al tratarse de una compañía de ese país europeo.

Además, aclaró que, aunque en un principio se habló de una tercera persona con síntomas en el barco, está ya está “bien y saludable”. “Una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá partir”, dijo.

Por su parte, la empresa operadora informó que “una vez que estas personas hayan sido trasladadas de forma segura desde el barco en Países Bajos, el Hondius iniciará su reposicionamiento. Nuestro plan es dirigirnos a las Islas Canarias, concretamente a Gran Canaria o Tenerife, lo que supondrá 3 días de navegación”.

Recelo español

Sin embargo, las autoridades españolas no parecen dispuestas a recibir a los 141 pasajeros y tripulantes restantes.

El Ministerio de Sanidad español propuso este mismo martes que se evacúe en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.

En el mismo tenor, el presidente del gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, también dijo que el crucero “debe ser atendido donde está”, en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos.

¿Variante de los Andes?

Mientras tanto, la OMS investiga si el hantavirus, una enfermedad respiratoria grave, aunque poco contagiosa, se trató de la variante de los Andes, detectada a finales de los 90 en Argentina.

El hantavirus es una familia de virus transmitidos por roedores silvestres, principalmente. La transmisión es a través de saliva, heces u orina de animales infectados.

El 4 de mayo,Mohamed Yakub Janabi, director regional de la OMS en África, explicó que se trataba de un evento grave, pero contenido y que no había necesidad de restricciones de viajes o caer en pánico.