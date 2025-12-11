Putin llama a Maduro para expresar su “solidaridad”, pero no advierte a EU en caso de ataque

Alianza Maduro es asiduo visitante del Kremlin en busca de apoyo de su aliado Putin (EFE)

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este jueves a su mayor aliado en América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro, para expresarle su solidaridad ante la creciente escalada bélica de Estados Unidos contra su régimen en Venezuela, un día después de que las fuerzas del Pentágono desplegadas en el Caribe asaltaran un petrolero con crudo venezolano, denunciado por Caracas como un acto de “piratería”.

“Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa”, señaló la Presidencia rusa en un comunicado, tras concluir la llamada entre ambos líderes.

Se trata de la primera conversación entre ambos líderes desde la escalada de las tensiones entre Caracas y Washington, un sorprendente silencio de Putin pese al despliegue naval de EE.UU. en el mar del Caribe desde agosto de 2025 y el derribo de una veintena de presuntas narcolanchas, con al menos 88 venezolanos muertos, algunos de ellos rematados cuando estaban heridos, lo que está tipificado como crimen de guerra.

Tampoco condenó Putin la incautación de un petrolero con crudo venezolano, para venderlo en el mercado negro y esquivar el embargo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump.

Según la nota del Kremlin, Putin y Maduro se limitaron a “intercambiar opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025”.

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por Putin y Maduro en mayo pasado en Moscú entró en vigor días antes de que Washington anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

Ese anuncio se produjo poco después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unieron al despliegue de destructores y buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

El documento firmado por Moscú y Caracas incluye una ambigua “cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar”. Según las autoridades rusas, su país actuará plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los “amigos venezolanos”.

A la vez, Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia, sean misiles, aviones o baterías antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Maduro, el Kremlin a llamar a Washington a no desestabilizar la situación en la región del Caribe y ambas cámaras del Parlamento ruso a instar a la comunidad internacional a condenar en una declaración las “acciones agresivas” de EE.UU. hacia Caracas.

Trump, despreocupado

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que al presidente, Donald Trump, le preocupe la relación entre Maduro y Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica para reafirmar el carácter “sólido” de su vínculo.

“No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello”, dijo Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La portavoz descartó también que Trump haya hablado con su homólogo ruso tras su llamada con el venezolano.