La masacre en Sídney deja ya 19 muertos y fue un tirtoeo cometido por un padre y un hijo

Terrorismo antisemita Judíos australianos en el lugar del crimen, en una playa de Síndney (JEREMY PIPER/EFE)

Al menos 19 personas murieron este domingo, entre ellos una niña de 6 años, y otras 40 resultaron heridas por los disparos de dos individuos en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, en un crimen calificado por el gobierno como acto terrorista por odio a los judíos.

El ataque fue perpetrado por un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Los dos terroristas abrieron fuego desde incontra decenas de personas que celebraban la festividad judía de Jánuca. Decenas de ambulancias y vehículos de la policía llegaron enseguida al lugar del suceso, mientras el asalto seguía su curso y cientos de personas corrían para buscar refugio lejos del tiroteo.

“Vi al menos a 10 personas en el suelo y sangre por todas partes”, declaró al diario Sydney Morning Herald Harry Wilson, un residente local de 30 años que presenció el tiroteo.

En varios videos que circulan en internet, se ve a dos individuos armados con rifles disparando desde un pequeño puente de entrada a la playa. Uno viste completamente de negro; el otro, con camiseta oscura y pantalón blanco.

Musulmán evita tragedia mayor

En un momento de la grabación, los dos tiradores disparan a sangre fría sus fusiles juntos. En otro, los individuos están separados. A uno de ellos, el de pantalón claro, lo agarra por la espalda un ciudadano de origen musulmán y logra arrebatarle el arma, lo que evitó que la tragedia fuera mayor.

Poco después, el atacante que permanecía en el puente fue alcanzado por disparos y murió abatido por la policía. Dos agentes resultaron heridos.

¿Lobos solitarios o un comando yihadista?

Se desconoce por el momento la identidad de los atacantes y si pertenecen a una célula yihadista en Australia.

El primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, manifestó que el objetivo del ataque eran los “judíos australianos”.

Alex Ryvchin, codirector del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, confirmó a Sky News que el tiroteo ocurrió durante un evento en la playa que celebraba la festividad de Jánuca, que comenzaba al atardecer.

“Esta es la comunidad judía en su máxima expresión, uniéndose para celebrar una ocasión feliz. Que nos atacaran deliberadamente de esta manera es algo de una magnitud que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Es algo horrible”, continuó Ryvchin.

Netanyahu acusa al gobierno australiano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, relacionó este domingo el “llamado a un Estado palestino” por parte de Australia.

Netanyahu aseguró en un comunicado que el pasado 17 de agosto envió una carta a su homólogo australiano, Anthony Albanese, donde le advertía de que su gobierno “promovía y fomentaba el antisemitismo”.

“Su llamado a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás”, recordó Netanyahu. Según él, la apuesta del Gobierno australiano por la solución de los dos Estados “envalentona a quienes amenazan a los judíos australianos y alienta el odio hacia los judíos”, teniendo como consecuencia el ataque terrorista de las últimas horas.

“No hizo nada para frenar las células cancerosas que crecían dentro de su país. No tomó ninguna medida. Permitió que la enfermedad se propagara y el resultado son los horribles ataques contra los judíos que vimos hoy”, recriminó Netanyahu a Albanese en el comunicado.