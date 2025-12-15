Del berrinche de Petro a la reflexión de Sheinbaum: la izquierda de AL ante la victoria del pinochetista Kast

Reacciones El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sale del Palacio de la Moneda este lunes, en Santiago (Adriana Thomasa/EFE)

El primer año de Donald Trump de regreso a la Casa Blanca ha estado marcado por el auge electoral de una derecha sin pelos en la lengua y autoritaria en América Latina, lo que ha puesto en alerta a los gobiernos izquierdistas, los autoritarios y los democráticos, especialmente el colombiano, que podría ser el siguiente en caer en las elecciones de marzo de 2026. Estas han sido las reacciones:

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Fiel a su estilo apocalíptico, el primer presidente exguerrillero de Colombia advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” tras la victoria de Kast (admirador del dictador Augusto Pinochet) e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá) a “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

Petro, que se ubica en las antípodas ideológicas de Kast, agregó: “Me han bloqueado mi trino (tuit) sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”. “Que cuiden la tumba de Pablo Neruda, dije en el trino censurado”, añadió en un nuevo mensaje.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”, expresó el mandatario colombiano.

La reacción de Petro provocó una nota de protesta de la Cancillería chilena al embajador colombiano en Santiago por constituir una “falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

Maduro y Cabello, dictadura venezolana

El presidente Nicolás Maduro acusó a Kast de liderar el “nazifascismo que pretende imponerse otra vez”, para luego citar a Allende: “volverán a abrirse las grandes alamedas”.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”.

Por su parte, Diosdado Cabello, secretario del PSUV, aseguró que el triunfo de Kast es culpa de Boric por su “tibieza”. “Cuando usted quiere gobernar en la tibieza, cuando no entiende quién lo eligió y gobierna para las élites, ocurren estas cosas”, señaló.

Consultado sobre la posible expulsión de migrantes venezolanos, Cabello declaró que Kast debe hacer caso a su “amo Trump”. “¿Que quieren expulsar a los venezolanos? Bueno, esa es la orden allá, su amo hace lo mismo”.

Lula da Silva, presidente de Brasil

El líder moral de la izquierda sudamericana, quien sostiene tensas relaciones con su vecino Milei, prometió trabajar para “fortalecer las excelentes relaciones bilaterales”.

En redes sociales, Lula felicitó “al pueblo chileno” por su participación en un proceso electoral “democrático, transparente y ordenado”.

Daniel Ortega, dictador nicaragüense

El exguerrillero que combatió la dictadura de Somoza para acabar convertido en dictador envió, junto a su esposa Rosario Murillo, un mensaje cínico: “Desde nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, nuestros saludos desde la patria de Rubén Darío y Sandino, donde trabajamos todos los días por un mundo de hermandad, con justicia, paz y bienestar”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La primera mujer presidenta de México celebró las “elecciones democráticas” en Chile, en las que triunfó el ultraderechista José Antonio Kast, aunque advirtió que es un “momento de reflexión” para los movimientos progresistas en América Latina.

“Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque hay mucho apoyo popular al Gobierno, porque estamos cumpliendo”, manifestó la mandataria morenista.

Sheinbaum afirmó que la tendencia hacia la ultraderecha no ocurrirá en México debido al apoyo a su Gobierno, que es del 70%, además de que “hay resultados, como la disminución de la pobreza y de las desigualdades”.

De momento, la extrema derecha no cuaja en México, pese al empeño de figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego, que copia el lenguaje zafio del presidente argentino Javier Milei, como cuando sugirió en su 70 cumpleaños que podría presentarse como candidato: “¿Por qué no sacar a los zurdos de mierda?”.

“Queremos más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, el pueblo de Chile eligió quién quiere que lo gobierne”, destacó Sheinbaum, sin aludir a que otros mandatarios, como su aliado Miguel Díaz-Canel, impiden bajo pena de cárcel que el pueblo cubano “elija quién quiere que lo gobierne”.