FBI arresta a cinco personas acusadas de planear un “ataque terrorista” en California

El director del FBI, Kash Patel (@RpsAgainstTrump/x)

Autoridades federales en Estados Unidos arrestaron a cinco personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de ataques “terroristas” en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo, así lo informó este lunes la fiscal general, Pam Bondi.

Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo “de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista” y planeaban una serie de explosiones en “varias partes de California” al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), precisó Bondi en una publicación de X.

“Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)”, expresó.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, anunció en otra publicación de X, la detención de un quinto individuo, quien también está presuntamente conectado con el grupo “extremista”, esto en Nueva Orleans, donde planeaba un “ataque violento aparte”.

El plan, según indica la querella, había sido llamado “Operación Sol de Medianoche” e instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas, de manera simultánea, el 31 de diciembre. Las bombas iban dirigidas contra “dos empresas estadounidenses” que no se reporta cuales eran.

En la preparación del ataque, los acusados viajaron al desierto de Mojave, en el sureste de California, este fin de semana para hacer pruebas de detonación de los explosivos, cuando fueron arrestados por el FBI, según documentos oficiales.

Asimismo, el FBI señaló al grupo Turtle Island Liberation Front como la organización repsonsable de estar planeado estos supuestos ataques.

Además de los planes en Año Nuevo, dos de los detenidos ideas para atacar agentes y vehículos de ICE en enero y febrero del próximo año con el objetivo de “acabar con algunos y asustar al resto”.

Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, vinculó los arrestos a un esfuerzo de la administración Trump “para extinguir las amenazas terroristas de extrema izquiera” en EU.

En páginas de redes sociales asociadas a este grupo, que según las autoridades, eran administradas por Carroll, se describe como una organización de “liberación” a través de la “descolonización y la soberanía”.

En Instagram, donde tienen 862 seguidores y han publicado contenido empezando en verano de este año, han compartido imágenes relacionadas con las protestas en contra de las políticas migratorias de Trump, en apoyo a Palestina y en contra del capitalismo. (Con información de EFE)