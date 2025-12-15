Súper Gripe H3N2: ¿Hay riesgo de que se convierta en pandemia?

Influenza H3N2 El incremento y velocidad de transmisión de esta nueva variante ha sido puesta en observación a las autoridades médicas en diferentes partes del mundo.

Estamos a sólo unos días del inicio del invierno y a unos más del arranque de las vacaciones. Las temperaturas ya comienzan a bajar y en los espacios públicos ya se escuchan los estornudos y la tos que suele aparecer en esta temporada. Sin embargo, este 2025 ha traído una alerta más con la llegada de la variante K de la influenza conocida como la “súper gripe” H3N2, que ya confirmó su primer caso en México, lo que ha hecho preguntarse a la población si esta situación podría ameritar medidas de confinamiento como en el 2009 o 2020.

Primer caso de la Súper Gripe H3N2 en México ¿puede convertirse en Pandemia?

Desde hace algunas semanas, múltiples reportes han indicado que existe una preocupación en diferentes partes del mundo por esta nueva variante de la influenza. En el caso del Reino Unido, los centros médicos reportaron un incremento importante de infecciones, lo que comenzó a saturar en algunos casos.

El pasado 12 de diciembre, la Secretaría de Salud confirmó que se detectó oficialmente el primer caso de esta variante en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), asegurando también que la persona afectada ya estaba siendo atendida y recuperándose de forma estable. Ahora, las personas comienzan a preocuparse si esta nueva variante podría ameritar alguna situación de confinamiento o de pandemia.

😷 Ya hay un caso de influenza AH3N2 en México… y estos son los síntomas a vigilar.



La Secretaría de Salud confirmó este 11 de diciembre que, aunque la variante H3N2 mantiene en alerta a varios países, en México solo se ha detectado un caso.



Sin embargo, pidió reforzar la… pic.twitter.com/8j82z3sFRt — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 12, 2025

Los datos disponibles hasta la fecha como la vigilancia virológica, evaluaciones de riesgo y la experiencia clínica registrada en países con mayor circulación, indican que, si bien esta variante muestra mayor transmisión local y cierto grado de resistencia con la vacuna estacional, no hay evidencia de que haya cambiado sus características básicas hasta alcanzar el umbral de pandemia similar al observado con SARS-CoV-2. Las conclusiones se apoyan en evaluaciones técnicas y notas de organismos internacionales.

¿Qué hace que un virus de influenza se convierta en pandemia?

La transición de circulación estacional a pandemia requiere, esencialmente, dos condiciones principales de acuerdo con autoridades sanitarias de la OMS:

Un cambio antigénico importante que deje a la población humana con poca o ninguna inmunidad preexistente frente al nuevo virus (por ejemplo, un virus totalmente nuevo o resultado de la combinación entre virus humanos y animales), así como la transmisión sostenida y eficiente entre humanos, en ausencia de barreras epidemiológicas que la contengan.

🌧️❄️ Ante la proximidad del #invierno en el hemisferio norte, la OPS llama a los países a ajustar sus servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de #influenza y otros virus respiratorios.



🔗: Lee más en la página de la OPS: https://t.co/R4xWulaHXX — OPS/OMS (@opsoms) December 8, 2025

Por otra parte, Evaluaciones internacionales no han observado señal de mayor letalidad ni de cambio en patrón clínico. Informes recientes de la OPS/PAHO señalan aumento de casos en varios países y menor eficacia vacunal en algunas series, pero no han documentado un aumento generalizado de la severidad atribuible a la variante K que sugiera un nuevo comportamiento pandémico. Los organismos piden reforzar vigilancia y vacunación, no declarar un evento pandémico.