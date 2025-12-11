Cuánto dura el virus H3N2 en el aire y en superficies: así se transmite la gripe que preocupa a doctores

Duración del virus H3N2 en el aire El virus H3N2 ataca principalmente el sistema respiratorio, provocando síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dolores corporales.

El virus H3N2 es una variante de la Influenza Tipo A, el cual también forma parte del grupo de gripes estacionales habituales en esta época del año; sin embargo, a diferencia de otros resfriados, el subtipo H3N2 es conocido por causar enfermedades más severas y prolongadas que otras cepas.

Este 2025, se ha reportado un incremento veloz en Reino Unido y Estados Unidos, con casos recientemente registrados en la ciudad Delhi al norte de la India, preocupando a los y las profesionales del sector salud debido a la rápida propagación del virus, así como los síntomas que duran más de lo habitual en cualquier gripe estacional y ralentiza la recuperación.

Debido a este ascenso en el contagio, el personal de la salud internacional se ha dado a la tarea de informar sobre los síntomas de la gripe H3N2, el posible tratamiento para contrarrestarla y, como te explicaremos en esta nota, cómo se propaga y cuál es su duración en el aire que respiramos.

¿De qué forma se contagia la gripe H3N2?

Similar a otros tipos de resfriados estacionales, la variante de influenza denominada H3N2 se propaga de manera fácil y rápida, principalmente a través de las siguientes vías de transmisión:

Gotitas respiratorias. Es decir, las ‘gotitas’ que libera al aire una persona infectada cuando tose, estorduna o habla ; una vez que las gotitas son inhaladas por personas cercanas, surge la infección.

; una vez que las gotitas son inhaladas por personas cercanas, surge la infección. Contacto directo con personas infectadas.

Superficies contaminadas.

Lugares concurridos. Entre ellos, el transporte público, los mercados y los eventos con grandes reuniones .

. Propagación por el aire en especios cerrados.

Portadores asintomáticos.

El virus H3N2 ataca principalmente el sistema respiratorio, provocando síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dolores corporales; entre las personas infectadas, aquellos que corren mayor riesgo de salud son quienes padezcan enfermedades crónicas y adultos mayores de edad.

¿Cuánto dura el virus H3N2 en el aire y superficies?

De acuerdo con especialistas de la salud, tales como MedlinePlus y MAXHealthcare, la principal vía de contagio del virus H3N2 es a través de las ‘gotitas’ respiratorias suspendidas en el aire, las cuales tienen una duración de al menos una hora.

Sin embargo, la duración del efecto de contagio también dependerá de la superficie en la que el virus haya caído; por ejemplo:

Superficies duras: En plástico o acero, por mencionar algunos, el virus H3N2 puede sobrevivir entre 24 y 48 horas.

En plástico o acero, por mencionar algunos, el virus H3N2 puede sobrevivir entre 24 y 48 horas. Materiales blandos: Entre ellos, pañuelos o telas, el virus habitará por 8 o 12 horas aproximadamente.

Entre ellos, pañuelos o telas, el virus habitará por 8 o 12 horas aproximadamente. Manos: Tomando en cuenta la reacción de la gripe H3N2 registrada hasta ahora, así como otros tipos de gripes, el virus es capaz de detectarse en manos hasta 5 minutos después de la exposición.

Es importante destacar que las personas con factores de estilo de vida que debilitan su sistema inmunológico (tabaquismo, malos hábitos de sueño y/o alimenatción, y constante estrés, por mencionar algunos) pueden ser más propensas a que los síntomas de la gripe H3N2 se agraven.

¿Cómo se puede prevenir la infección por gripe H3N2?

Para evitar el contagio de la variante H3N2 de influenza, es importante contar con medidas de prevención; algunas de ellas podrían ser:

Vacunación contra la Influenza.

Usar cubrebocas al salir a la calle.

Abrigarse adecuadamente.

Evitar lugares concurridos sin el uso de cubrebocas.

Buena higiene de manos.

Al mismo tiempo, es esencial mantener la calma y no recurrir a la automedicación, sino que se recomienda asistir al médico en caso de que los síntomas alcancen un nivel preocupante.