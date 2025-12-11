México en alerta por la súper gripe H3N2: estas son las medidas que se están tomando en CDMX

Medidas contra la gripe H3N2 en México El ascenso de contagio por la gripe H3N2 en Reino Unido y Estados Unidos, motivó al resto del mundo a tomar precauciones; en México, ya se cuentan con medidas de prevención al virus.

El subtipo de influenza denominado H3N2 ha avanzado potencialmente en Reino Unido, donde ya se han cerrado escuelas y hay saturación en hospitales por casos reportados, mientras se extiende también hacia las regiones de Estados Unidos.

Debido al rápido ascenso de contagios en Europa, el resto del mundo emprendió medidas de seguridad para evitar la propagación de la ‘supergripe’ H3N2, así como estar preparados en caso de que el virus arribe a sus territorios.

Tal es el caso de México, donde ya se cuentan con medidas contra el contagio de la variante de Influenza; estas precauciones se han tomado principalmente en los aeropuertos del país.

¿Cuáles son las medidas contra la gripe H3N2 en México?

En entrevista con el periodista Juan Rivas de Uno TV, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Doctora Nadine Flora Gasman, confirmó que se están tomando medidas de prevención contra el contagio del suptipo de influenza que ha estado atacando a Reino Unido.

La Secretaria de Salud, informó que existen un servicio de sanidad internacional que monitorea este tipo de infecciones en el aeropuerto, medida de precaución que se toma de manera continua.

“Ante cualquier duda, existe todo un operativo para investigar si hay necesidad de aislar y atender a cualquier persona extranjera con cualquier tipo de enfermedad o infección”, comunicó en la entrevista.

También mencionó que, hasta el momento, no existen filtros en el aeropuerto que ocupen las medidas estrictas que se tomaron con el virus COVID-19; por ejemplo, utilizar el termómetro.

“No tenemos razón para implementar esto, esperemos no tenerla, pero si lo necesitamos, lo haremos”, declaró, añadiendo que mantienen una constante “vigilancia epidemiológica” de la misma manera que se realizó durante la pandemia del 2020, cuando detectaron el primer caso de COVID-19.

¿Qué medidas de seguridad contra la gripe H3N2 puede tomar la población mexicana?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han destacado la importancia de prevenir y combatir este tipo de enfermedades; en el caso de la influenza —y sus variantes, incluyendo la H3N2—, es la vacunación.

En esta época invernal, donde las gripes estacionales están a la orden del día, es importante mantener precauciones como población para evitar el contagio del resfriado común y sus variantes. Por ejemplo, las medidas que mexicanas y mexicanos pueden emplear, son: usar cubrebocas, abrigarse correctamente, beber líquidos y buscar atención médica si los síntomas empeoran.

De acuerdo con la OMS, la mayoría de personas se recuperan de la gripe estacional por sí solas. No obstante, la variante H3N2 —desde su aparición en 1968—, ha ganado la fama de ser el subtipo de influenza más agresivo y evolucionado, por lo que es primordial mantenerse al tanto de los síntomas.

Finalmente, en su entrevista con el reportero Rivas, la Doctora Nadine infromó que la Ciudad de México cuenta con un operativo de vacunación en el Aeropuerto Internacional, tanto en la Terminal 1 y 2, así como también se encuentra en las centrales camioneras.

La campaña de vacunación continúa activa en todos los centros de salud de la Ciudad de México, por lo que la secretaria Gasman hizo un llamado a la población para vacunarse; principalmente, infancias, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.