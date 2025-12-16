Mueren siete mineros en derrumbe de un pozo en una mina de oro en Zimbabue

Minero de Zimbabue (@noticierovv/x)

Siete mineros perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos este martes tras quedar atrapados cuando un pozo se derrumbó en la mina de oro de Alisha, en Chegutu, provincia de Mashonalandia Occidental, en el norte de Zimbabue, según informaron fuentes policiales.

“La Policía ha recibido el informe de siete mineros artesanales fallecidos en el derrumbe de una mina y cuatro heridos graves en la mina de Alisha. Siete cuerpos fueron recuperados de la mina y trasladados a la morgue, mientras que los otros cuatro heridos están siendo atendidos en el Hospital de Chegutu”, indicó el portavoz de la Policía de Zimbabue, Paul Nyathi.

La minería artesanal ilegal es una práctica generalizada en el país africano, donde este tipo de accidentes son comunes, especialmente en la mina de Mazowe, provincia de Mashonalandia Central, que contiene varios pozos antiguos en desuso y ha permanecido inactiva desde 2018.

En el último mes, ocho mineros fallecieron tras quedar atrapados bajo tierra cuando un pozo se derrumbó después de inundarse en la mina de oro Redwing, en el este del país.

Esta mina ha sufrido en los últimos años varios derrumbes de pozos en los que han quedado atrapados mineros, lo que llevó a la Agencia de Gestión del Medio Ambiente de Zimbabue a cerrarla en enero de 2023. No obstante, muchos trabajadores siguieron operando ilegalmente.

Se estima que unas 500 mil personas participan en esta actividad, ya que representa una de las principales fuentes de divisas para el país.

Según datos de la refinería estatal Fidelity, Zimbabue alcanzó en 2024 una producción récord de 36.48 toneladas de oro, un 21% más que el año anterior, impulsada principalmente por los mineros artesanales, cuya producción aumentó casi un 30%, muy por encima del 11.4 % registrado por las grandes compañías.

El oro, junto con el tabaco y el platino, figura entre las principales fuentes de divisas extranjeras y los principales destinos del oro zimbabuense son Asia y Emiratos Árabes Unidos. (Con información de EFE)