Soldado argentino aparece muerto en la residencia de Milei; se desconoce la causa de muerte

Residencia de Milei (diariocuartopoder)

Un soldado apareció muerto este martes en la residencia oficial del presidente de Argentina, Javier Milei, no obstante, se desconocen las causas del deceso, así lo informó la Presidencia en un comunicado oficial.

El soldado, cuya identidad aun no se ha dado a conocer, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de Buenos Aires, la Justicia inició una investigación para esclarecer los hechos.

“En horas de la madrugada, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida”, indicó la Presidencia.

El fallecimiento del elemento, que según la prensa local tenía 21 años, fue confirmado en la madrugada de este martes por servicios de emergencia médica que ingresaron a la residencia de Milei.

Según la Vocería Presidencial, “la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida”.

“Por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, añadió el comunicado.

Asimismo, la Presidencia argentina aclaró que la información que pueda surgir sobre este suceso será comunicado exclusivamente por el juzgado federal de San Isidro.

Poco después de darse a conocer el hecho, la Vocería Presidencial comunicó que Milei, en representación del Gobierno nacional, expresó condolencias con la familia del soldado. (Con información de EFE)