Trump amplía el veto migratorio: son 19 los países con prohibición total de ingreso

La Administración Trump ya había negado previamente el acceso a funcionarios palestinos que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

De acuerdo con la Casa Blanca, la decisión se adoptó como contramedida tras un atentado ocurrido en noviembre, cuando un solicitante de asilo afgano atacó a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. El presunto agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Además de la prohibición total, el mandatario estadounidense impuso restricciones parciales de ingreso a ciudadanos de otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Trump ya había decretado previamente un veto absoluto para otros 12 países, que permanecen en la lista: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Con las nuevas incorporaciones, 19 países enfrentan actualmente una prohibición total de viajes a Estados Unidos.

“Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno de Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país”, señala la orden firmada por Trump.