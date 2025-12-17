Ni nuevos aranceles ni guerra: Trump centra su mensaje a la nación contra la migración

Donald Trump Mensaje del presidente de EU (Doug Mills / POOL/EFE)

Donald Trump habló al país con una premisa clara desde el primer minuto. El mensaje a la nación no fue una ventana para anunciar conflictos externos ni para detallar nuevas ofensivas comerciales. El presidente utilizó una idea central que atravesó toda su intervención. Estados Unidos, afirmó, cambió de rumbo porque cambió su política migratoria.

Durante casi 20 minutos, Trump construyó un relato de contraste absoluto entre el país que dice haber heredado y el que asegura haber reconstruido en once meses. La frontera apareció como el eje que explica el deterioro previo y como la prueba tangible del nuevo camino que, según él, ya está en marcha.

Se habló de anuncios sobre conflictos internacionales y de decisiones drásticas en política exterior. Nada de eso ocurrió. Trump mencionó un ejército fortalecido, guerras resueltas y un país respetado en el mundo, pero evitó detallar acciones inmediatas fuera de las fronteras estadounidenses.

Los amagos de una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro y el tema de aranceles quedaron marginados del discurso, para centrarse en presumir sus logros.

¿Qué dijo Trump en su mensaje a la nación estadounidense?

El presidente recordó que recibió una nación atrapada en la inflación más alta en décadas, con precios disparados y una vida cotidiana cada vez más inaccesible para millones de familias. Ese escenario económico estuvo ligado de inmediato a la frontera.

Trump sostuvo que la administración anterior permitió una entrada masiva de personas en situación irregular y que esa decisión tuvo efectos directos sobre la seguridad y la estabilidad social.

En su resumen, el país fue desbordado por una migración descontrolada que incluyó criminales violentos y miembros de pandillas. Habló de asesinatos, de prisiones vaciadas y de instituciones mentales convertidas en origen de una supuesta ola de violencia. La migración no fue presentada como un fenómeno aislado, fue el síntoma de un sistema político que, dijo, dejó de proteger a sus propios ciudadanos.

¿Qué dijo Trump sobre la migración?

El mandatario aseguró que desde el primer día tomó decisiones inmediatas para cerrar la frontera sur y afirmó que durante siete meses no se permitió la entrada de extranjeros sin autorización. Enfatizó que ese resultado se alcanzó sin cambios legislativos y lo utilizó para desacreditar los argumentos de su antecesor sobre la necesidad de nuevas leyes.

El presidente describió esa política como una transformación histórica. Según su versión, la frontera pasó de ser la más débil a convertirse en la más firme que haya tenido el país. Esa afirmación fue acompañada por referencias a deportaciones, a la expulsión de criminales y a la recuperación del control territorial.

Trump avanzó en su discurso reforzando la conexión entre migración y seguridad. Atribuyó la reducción del crimen en ciudades emblemáticas a su política fronteriza y sostuvo que el país vive niveles de seguridad que no se habían visto antes. También afirmó que su gobierno golpeó de forma decisiva a los cárteles de la droga y que el tráfico de estupefacientes por rutas marítimas cayó de manera drástica.

La narrativa fue clara en el discurso de Trump. La migración apareció como amenaza directa a la seguridad nacional y como justificación de una política de mano dura que, según el presidente, devolvió tranquilidad a las comunidades.

El discurso terminó con un balance triunfal. Frontera segura, precios a la baja, salarios en ascenso y una nación que recuperó su fuerza. Trump proyectó un auge económico próximo y apeló al orgullo nacional con referencias a celebraciones y eventos futuros.