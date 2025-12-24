Denuncian plan de Maduro para usar a presos políticos como “escudos humanos” en caso de ataque de EU

Tortura en Venezuela Fotos de presos políticos en un puerta cercana a la cárcel de El Rodeo, donde hay decenas de presos políticos (Archivo)

El drama de los presos políticos en Venezuela se agudiza a medida que aumenta la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro. Así lo alertó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que denunció que los opositores encarcelados en la prisión de El Rodeo han sido amenazados con ser usados como “escudos humanos” en caso de una eventual intervención armada estadounidense.

“Es importante destacar que el uso sistemático del miedo y la intimidación como mecanismos de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad", puntualizó la ONG, que recogió testimonios de familiares y presos políticos sobre las amenazas vertidas por los guardianes.

Ejecuciones extrajudiciales

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció que ha recibido información en las últimas horas sobre “amenazas directas” y “sistemáticas” de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, colindante con Caracas.

En su cuenta de X, Machado aseguró que estas amenazas son “emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado“.

“Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, manifestó la también exdiputada, quien responsabilizó al Gobierno venezolano de “cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas”.

Machado exigió una “acción inmediata” de los organismos internacionales de derechos humanos, incluidos mecanismos de protección y verificación para prevenir ejecuciones extrajudiciales.

“Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy", alertó Machado.

Además, instó a los “Gobiernos democráticos y aliados” a activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas.

Contexto internacional

Estas denuncias se producen en medio de la creciente tensión por la presencia aeronaval ordenada por Donald Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde se han atacado más de 30 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico. El Gobierno de Maduro considera este despliegue una “amenaza de invasión” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

“Regresaré muy pronto”

Machado prometió regresar a Venezuela y adelantó que informará en los próximos días sobre los “nuevos pasos” para concretar una “victoria”.

“Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que nuestra gente entiende mejor que nadie”, dijo Machado en un audio compartido en su cuenta de X, con motivo de la Navidad.

“Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha universal“, añadió la opositora.