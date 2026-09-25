¿Por qué China celebra la Luna Llena de Cosecha? La leyenda de amor detrás del Festival de Medio Otoño

Festival de Medio Otoño China celebra una de sus festividades más importantes esta Luna Llena de Cosecha: el Festival de Medio Otoño.

El otoño marca el inicio de algunas de las festividades más especiales del año en diferentes regiones del mundo. Mientras que algunos países preparan sus disfraces para el popular Halloween, en México arrancan los preparativos de Día de Muertos, sin embargo, China se adelanta al espíritu otoñal festivo con el reconocido Festival de Medio Otoño, celebración que se lleva a cabo el día 15 del octavo mes del calendario lunar chino.

Tal festividad ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a la difusión cultural de las Embajadas de China en otros países, llegando incluso al escenario de los Premios Oscar 2021 gracias a la nominación de Over The Moon a Mejor Película Animada, un filme que explora la leyenda que da vida a esta especial celebración china.

Debido a ello, en este comienzo de la Luna Llena de Cosecha que consolida la transición del verano a la siguiente estación en el hemisferio norte, te contamos un poco más sobre el origen del Festival de Medio Otoño y las costumbres que la población china realiza bajo la brillante luz de la luna llena.

Festival de Medio Otoño en China: ¿cuándo se celebra y cuál es su significado?

El Festival de Medio Otoño se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunar chino, coincidiendo en su mayoría con el mes de septiembre o inicios de octubre en el calendario gregoriano.

Al ceñirse a esta agenda, la festividad varía su fecha cada año, sin embargo, siempre estará acompañada por la primera luna llena del otoño, también conocida como la Luna de la Cosecha y que se caracteriza por ser la más brillante de todo el año.

En el Festival del Medio Otoño en China las familias se reúnen para compartir pasteles de luna, mientras la luna llena ilumina el cielo. La forma redonda de ambos simboliza la reunión familiar 🌕🥮.



¡La @EmbaMexChn le desea al pueblo chino un feliz Festival del Medio Otoño! pic.twitter.com/RWU58VoQqM — Embajada de México en China (@EmbaMexChn) September 25, 2026

Esta celebración china simboliza la reunión familiar, la gratitud y la plenitud, significados que dan a la luna redona y llena del otoño. Al mismo tiempo, la comunidad china celebra el reencuentro de los seres queridos, por lo que cientos de familiares viajan para volver al hogar y compartir la cena.

Los orígenes del Festival de Otoño se remontan a más de 3.000 años como una festividad de agradecimiento a los dioses por las cosechas de otoño, no obstante, su relevancia también se ha ligado al mito de Chang’e, la diosa de la luna, y su esposo Hou Yi, simbolizando el amor eterno y el anhelo por los que están lejos.

¿Cuáles son las tradiciones principales del Festival de Medio Otoño en China?

Bajo la brillante luz de la primera luna llena de otoño, China se ilumina con miles de faroles en calles, casas y ríos, algunos de ellos coloridos, otros luciendo el característico color rojo, los cuales representan la esperanza, la luz y la guía, refugios principalmente dirigidos a quienes no pueden viajar a casa pero que “aún ven la misma luna sin importar la distancia”; de esta manera, el brillo de las linternas y del satélite lunar también simboliza el anhelo.

Otra de las tradiciones características de esta festividad china, son los pasteles de luna (Yuè Bǐng, 月饼), cuya forma redonda imita a la luna llena de otoño, representando la plenitud y la cohesión familiar. Según la costumbre, este postre se corta en pedazos iguales que coincidan exactamente con el número de miembros de la familia para reforzar la idea de unidad.

Sin embargo, la costumbre más especial del Festival de Medio Otoño es el acto de mirar la luna en esta fecha específica de resplandor, simbolizando la conexión con los seres queridos ausentes, un mensaje que encuentra su origen en la leyenda de Chang’e, la diosa de la luna que tuvo que dejar atrás a su ser amado.

Chang’e y Hou Yi: el trágico mito de amor chino detrás del Festival de Medio Otoño

Entre las leyendas chinas, destaca aquella sobre una diosa que habita en la Luna, acompañada de un conejo de jade, y que siempre mira desde lejos a los seres humanos en la Tierra; se trata de Chang’e, cuyo nombre es sinónimo de Luna en la literatura china.

Fiel a su origen de mito, la historia de Chang’e tiene diferentes versiones, sin embargo, el relato más popular que se transmite de generación en generación durante el Festival de Medio Otoño es aquel que narra la aparición de diez soles en el cielo de la Tierra, lo que causó un calor extremo y el gran sufrimiento de sus habitantes.

Ante esta crisis, el Emperador de Jade llamó a Hou Yi, un experto arquero, quien derribó nueve de las estrellas solares y permitió la existencia de una para salvar la vida en el planeta. Como premio por esta gran hazaña, los dioses regalaron al humano un elixir de la vida eterna con el contenido suficiente para que dos personas fueran inmortales a medias, o para que una sola persona ascendiera al cielo como divinidad.

Hou Yi no tomó el líquido, sino que lo llevó consigo a casa porque quería envejecer como mortal y vivir siempre junto a sus esposa Chang’e.

Un día, mientras el arquero no estaba, un discípulo malvado intentó robar el elixir, por lo que Chang’e decidió beber el contenido completo para evitar que este cayera en las manos equivocadas.

Sin embargo, el efecto fue inmediato: Chang’e comenzó a flotar y se elevó hasta el cielo convertida en diosa, mas interrumpió su ascenso sujetándose con fuerza de la luna para quedarse a vivir lo más cerca posible de la Tierra... y de su amado esposo.

Cuenta la leyenda, que Hou Yi miró al firmamento nocturno y gritó el nombre de su amada, notando de pronto que la Luna mostró un brillo especialmente claro, el cual ilumina la Tierra cada otoño.