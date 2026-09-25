México se vuelve el vecino favorito de Trump, dice el NYT: Revelan su relación con Sheinbaum y el freno a ataques militares

Donald Trump y Claudia Sheinbaum Los líderes de los países fronterizos han fortalecido la cooperación en materia de migrantes y tráfico de drogas. (EFE y cuartoscuro)

La cooperación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de mejoría, de acuerdo a el periódico The New York Times. Señalan comunicados recientes y testimonios de personas cercanas al mandatario estadounidense.

¿Qué dijo New York Times sobre relación entre México y Estados Unidos?

The New York Times publicó un artículo este viernes 25 de septiembre destacando los avances que ha hecho Estados Unidos con su vecino de sur. El periódico contrastó la relación entre ambos países con aquella de Estados Unidos y Canadá, que respondió con disgusto a las sanciones comerciales que el gobierno de Trump le ha impuesto.

De acuerdo a dos personas que entrevistó el periódico estadounidense, la llamadas entre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y Donald Trump son habituales y la mandataria mexicana habitualmente le envía gráficos con los resultados derivados de operaciones que han llevado ha confiscar fentanilo y detener cruces ilegales en la frontera. Trump califica a la Sheinbaum como “elegante”

Estos reporten llegan como noticias de un enfriamiento en las tensiones que ambos países experimentaron en meses previos, con la muerte de dos agentes de la CIA que el gobierno mexicano desconocía operaban en el territorio, además del señalamiento a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios públicos de tener vínculos con el cartel.

Según un oficial del Pentágono, la buena cooperación incluso ha llevado a frenar ataques con drones en territorio mexicano de manera indefinida.

El artículo del New York Times también destaca que el comercio entre ambos países ha aumentado un 14 %. Hace una semana el presidente estadounidense afirmó que las dos naciones están cerca de un nuevo acuerdo comercial que reduciría de manera considerable los aranceles impuestos a México. Esto a pesar de que Trump dijo previamente que no hay nada que necesite de su vecino.

También trascendió su discurso ante las Naciones Unidas, acusó a su vecino del sur de ser “el epicentro del narco” pero destacó que se han hecho avances. Esto fue confirmado por el Departamento de Estado de su país, que dijo que se ha hecho más que en otros gobiernos mexicanos para frenar el problema, pero que exigen que se logre todavía más. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en México también comentó esta semana destacando la cooperación de ambos países respetando la soberanía de México. Lo mismo hizo Roberto Lazzeri, embajador mexicano en Washington, quien dijo que todo va por buen camino.