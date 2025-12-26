Miss Universo sigue en problemas: ahora congelan activos de copropietaria del certamen en Tailandia

,Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip Al igual que Raúl Rocha Cantú, la otra copropietaria del certamen se encuentra prófuga y con cuentas congeladas .

Ya pasó más de un mes desde que la mexicana Fátima Bosch se convirtió en la ganadora del Miss Universo 2025. Desde entonces, la organización y sus dirigentes han enfrentado múltiples polémicas, acusaciones y situaciones adversas con las autoridades, como el caso del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú. Ahora, otra de las copropietarias acaba de enfrentar el congelamiento de sus cuentas en Tailandia.

Congelan cuentas de copropietaria de Miss Universo

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias y de todos los activos de Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, luego de que un tribunal emitiera una orden de arresto en su contra por no comparecer al cierre de un juicio en el que enfrenta cargos por fraude.

En un comunicado, la CBVT calificó a la empresaria, fundadora del conglomerado JKN Global Group, como “no apta y poco confiable” para realizar negocios, al señalarla por presunta malversación y desvío de recursos mediante intermediarios, así como por la firma de contratos simulados para engañar a inversionistas.

El organismo estimó el monto de la trama en alrededor de 16 millones de dólares y dispuso la suspensión de JKN del mercado bursátil tailandés a partir de mañana. Los activos de Jakrajutatip permanecerán congelados inicialmente por 180 días y se le prohibió ocupar cargos en empresas públicas y salir del país; no obstante, su paradero es desconocido y no ha emitido declaraciones.

Jakrajutatip es la principal accionista de JKN, empresa que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares. JKN, propietaria del 50% del certamen, se declaró en bancarrota en noviembre de 2023 por problemas de liquidez y posteriormente vendió la otra mitad de las acciones al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

¿Qué ha pasado con Raúl Rocha Cantú?

Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de la Organización Miss Universo, enfrenta un proceso legal abierto por la Fiscalía General de la República (FGR) de México por presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde noviembre de 2024, la FGR mantiene una investigación formal en su contra, en la que se le atribuyen delitos de delincuencia organizada relacionados con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas, además de presuntos lazos con grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas bancarias como parte de las pesquisas, y un juez federal ha emitido, en fechas recientes, una orden de aprehensión vigente contra Rocha Cantú, quien no ha sido detenido y se ha reportado en el extranjero mientras evadía la comparecencia obligatoria ante autoridades.

Recientemente, un tribunal federal revocó la suspensión provisional y el amparo que hasta entonces lo protegían de ser detenido, eliminando las barreras legales que impedían a la FGR ejecutar su captura o exigir su declaración en el marco de la investigación penal en curso.

A pesar de la situación legal crítica, el empresario ha reaparecido públicamente en redes sociales y en medios, mientras continúa su defensa y aún no enfrenta formalmente las imputaciones ante un tribunal, según los datos disponibles de fuentes oficiales y de medios especializados.