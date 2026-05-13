Trump llega a China en su segunda visita desde 2017; dialogará sobre conflicto con Taiwán

Llegada de Trump a China (@WhiteHouse/x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín a las 19:50 hora local para desarrollar hasta el próximo viernes una visita de Estado a China, su segunda al país asiático desde la realizada en 2017 durante su primer mandato.

Trump, quien viaja acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook, se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones teconológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

El republicano fue recibido a pie de pista por el vicepresidente chino, Han Zheng, junto al embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng y el viceministro chino de Exteriores Ma Zhaoxu, en una bienvenida en la que participaron unos 300 jóvenes chinos, además de una banda militar y una guardia de honor.

Trump descendió del Air Force One a las 20:08 hora local y levantó el puño ante las cámaras mientras sonaba la banda militar antes de dirigirse a la caravana oficial.

Detrás del presidente descendieron su hijo Eric Trump y su nuera Lara Trump, seguidos por Musk, Rubio y Huang, integrantes de la delegación estadounidense que acompaña al presidente en la visita.

La ruta desde el aeropuerto hasta el centro de Pekín estaba decorada con banderas de China y Estados Unidos, mientras varios rascacielos mostraban mensajes luminosos de bienvenida a la capital china al paso de la caravana presidencial, que llegó al hotel de Trump hacia las 20:38 hora local.

En apenas dos días, el republicano afrontará una ocupada agente que incluirá reuniones bilaterales con el mandatario chino, una cena de Estado y actividades protocolarias en espacios emblemáticos del poder chino como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino (PCCh).

Esta visita se produce nueve años después del anterior viaje del mandatario estadounidense a China, en novimebre de 2017, cuando participó junto a Xi en actos en la Ciudad Prohibida de Pekín.

Ahora, ambas partes buscan consolidar la tregua comercial alcanzada tras meses de guerra arencelaria, aunque persisten disputas sobre teconología, tierras raras y acceso al mercado chino.

Antes de su llegada a Pekín, delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, sostuvieron este miércoles en Seúl unas consultas económicas “constructivas” para avanzar en la resolución de sus tensiones arancelarias, afirmó la agencia de noticias china Xinhua.

Asimismo, Trump adelantó que abordará con Xi la situación en Taiwán (isla autogobernada a la que Washington vende armamento y Pekín no descarta invadir) y la guerra en Irán, mientras EU presiona a China para que contribuya a favorecer una desescalada en Medio Oriente.

Horas antes del aterrizaje del republicano, el Gobierno chino pidió a Washington “manejar con prudencia” la cuestión de Taiwán y a “detener” el envío de armamento a la isla. Por su parte, el líder estadounidense dijo que pedirá a China “abrir” el país a las empresas estadounidenses. (Con información de EFE)