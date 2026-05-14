Ayuso afirma que “México no existió hasta que llegaron los españoles”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (EFE)

La presidenta de la región de Madrid, la conservadora Isable Díaz Ayuso, acusó este jueves a la izquierda española y mexicana de estar “retorciendo la Historia de España en México”, y apuntó que “México no existió hasta que llegaron los españoles”.

En una intervención en el pleno de la Asamblea regional de Madrid, contestó a la críticas de la oposición a su viaje al país, que interrumpió anticipadamente denunciando un “clima de boicot” del que acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del Goberino español, Pedro Sánchez.

“Pregúntenle a la presidenta mexicana cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje”, expresó la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un ‘tzompantli’ o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.

Díaz Ayuso consideró que “a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, lo que hace siempre el comunismo”, para que la gente “este podrida” y solo albergue “desconfianza” y “emociones negativas”, y no tenga “ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid defendió que fue a México a “trabajar”, al igual que hacen otros dirigentes territoriales en sus viajes institucionales, con el valor añadido, en este caso, de que “el 98% de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid”.

“Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada”, manifestó.

Asimismo, en una entrevista en EsRadio, había afirmado que el Gobierno español “promovió” un “boicot” a su viaje institucional a México y que Sheinbaum recibió “desde España” la orden de “Reviéntale el viaje”.

Aysuo en principio iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo pero, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un “clima de boicot” por parte del Ejecutivo mexicano y que, según apunta ahora, “organizó” el propio Sánchez. (Con información de EFE)