EU mantiene vigilados a 41 personas en el país por exposición de hantavirus

Crucero MV Hondius, donde ocurrió el brote de Hantavirus (EFE)

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se encuentran vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con infectados por la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius.

El grupo incluye a 18 personas que fueron evacuadas a bordo del crucero y que están siendo vigiladas en centros de salud, al igual que los pasajeros que salieron del Hondius antes de que se derectara el brote del virus y un tercer grupo de personas que estuvo en contacto con uno de los infectados del crucero durante un vuelo, según expusieron funcionarios de salud en una llamada con reporteros.

Este último grupo estuvo expuesto a una persona que viajó en el crucero, presentaba síntomas y tomó un avión desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo.

El riesgo del público general, sin embargo, continúa siendo “bajo”, según indicó David Fitter, funcionario de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia que lidera la respuesta al hantavirus en el país sin que hayan confirmado casos hasta el momento.

Las 23 personas que no están en cuarentena en centros de salud permanecen en sus hogares, bajo el monitoreo de los CDC, que les recomendó aislarse por un periodo de 42 días.

“Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a atención médica en caso de que desarrollen síntomas”, destacó Fitter y agregó que el objetivo de los CDC es “acompañarlos y elaborar planes según sus situaciones específicas”.

El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia (Argentina) y les llevó a varias islas en el Atlántico, y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a EU el pasado lunes en la madrugada. (Con información de EFE)