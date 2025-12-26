Tormenta invernal azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut el fin de semana

Fuertes lluvias e inundaciones han afectado varios condados de California (Telemundo)

Temporal — Luego de que fuertes tormentas azotaran desde el pasado miércoles y jueves, en el Día de Navidad varios condados de California, en Estados Unidos, lo que provocó fuertes inundaciones que llevaron al gobernador, Gavin Newsom, a decretar el estado de emergencia, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió un aviso de tormenta invernal que golpeará Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut el fin de semana.

La agencia pronosticó fuertes nevadas que comenzarán este viernes por la tarde y se extenderán hasta el sábado. La peor parte de la tormenta tendrá lugar entre las 19:00 hora de Nueva York y la 1:00 y se esperan nevadas más intensas a partir de las 20:00 horas, con un total de entre 10 y 20 centímetros de nieve.

En Nueva York, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una alerta de viaje desde mañana por la noche hasta el sábado.

Los neoyorquinos tendrán además este fin de semana temperaturas que no superarán los -1 grados bajo cero.

El origen de este temporal se encuentra en las tormentas que azotan California estos días, según el medio local ABC7, provocadas por una serie de ríos atmosféricos.

Estas han sido las tormentas más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

CALIFORNIA

En lo que respecta a las fuertes lluvias que azotan varios condados de California, las autoridades reportaron que desde primeras horas del jueves una línea de tormentas eléctricas se desplazó por el norte de California, con fuertes ráfagas de viento y algunos episodios de inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco, informó la cadena CNN.

Asimismo, para las próximas horas se prevé un riesgo de lluvias de nivel 3 en una escala de 4 en gran parte del sur del estado, incluido Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En varias zonas, el suelo permanece saturado por las inundaciones recientes, y las autoridades advierten del riesgo de deslizamientos de tierra y de escombros, especialmente en áreas afectadas este año por incendios forestales.

Las tormentas invernales de los últimos días, provocadas por una serie de ríos atmosféricos, han sido las más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

La Crónica de Hoy 2025