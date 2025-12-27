Ecuador crea comité para coordinar la implementación de programa nuclear

Programa nuclear ecuatoriano

El Gobierno de Ecuador creó un comité encargado de coordinar el programa nuclear nacional, lo que permitirá “pasar de la planificación a la implementación ordenada, segura y progresiva” de lineamientos y procesos para incorporar tecnologías nucleares en el país, así lo informó este sábado el Ministerio de Ambiente y Energía.

El comité, denominado Organismo de Implementación del Programa Nuclear (NEPIU), es un requisito establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y será el espacio de articulación interinstitucional donde participarán todas las entidades del Estado involucradas en un programa nuclear.

Asimismo, tendrá a su cargo la conducción técnica del proceso hasta la puesta en operación del primer reactor nuclear ecuatoriano, RNE1, en un horizonte aproximado de diez años, agregó el ministerio.

La creación de este comité se sustenta igualmente en la Política de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear para el Desarrollo de las Aplicaciones de la Energía Atómica en Ecuador, considerada como política pública nacional y que establece los lineamientos que garantizan que todas las actividades nucleares se desarrollen con “prioridad absoluta en la seguridad, la protección de las personas, el ambiente y las infraestructuras”.

Además, el país mantiene una cooperación técnica activa con el OIEA, que brinda asistencia especializada, capacitación y acompañamiento permanente.

Esto “ha despertado el interés de países y empresas líderes del sector nuclear que reconocen los avances normativos e institucionales alcanzados”, precisó el Ministerio.

“La implementación del programa nuclear permitirá evaluar, a mediano y largo plazo, la incorporación de tecnologías nucleares para la generación eléctrica limpia y estable, incluyendo reactores modulares, como un complemento estratégico a la matriz energética nacional”, finalizó. (Con información de EFE)