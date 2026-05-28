EU confirma preacuerdo con Irán para liberar Ormuz; Teherán lo niega

Transeúntes por calles de Teherán (EFE/Abedin Taherkenareh)

Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto al fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque fuentes iraníes lo niegan.

Según la agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolunaria iraní y que cita a una fuente próxima al equipo negociador de la República Islámica, “no es verdad” que se haya llegado a un acuerdo y agregó que el escrito no está terminado aún.

Fuentes del Gobierno de EU confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, que según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del republicano.

El medio citó a dos altos cargos estadounidenses que revelaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense israelí, será “sin restricciones”.

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, por su parte EU levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.

El memorando de entendimiento incuirá el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto al fuego vigente desde abril.

Asimismo, Washington se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados.

Petróleo de Texas sube un 0.25% tras preacuerdo

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 0.25% hasta los 88.9 dólares el barril, después de la confirmación del preacuerdo.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaron 0.22 dólares respecto al cierre anterior.

El miércoles, la televisión estatal iraní ya divulgó que Washington se habría comprometido a reitrar su cerco sobre el estrecho de Ormuz y que Irán había accedido a restaurar el tránsito de buques comerciales.

El crudo comenzó la sesión con una subida del 2.04% tras el nuevo cruce de ataques de ataques entre Estados Unidos e Irán, donde las fuerzas armadas estadounidenses atacaron una instalación militar en el sur del país pérsico y derribaron cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos de EU en “defensa propia”.

Estados Unidos habría derribado los drones lanzados por Teherán al tratarse de una “amenaza” contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.

Los medios estatales iraníes fueron los primeros en alertar sobre tres explosiones al este de Bandar Abbas, la principal ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz, en la madrugada del jueves.

Antes de ese ataque, Estados Unidos derribó cuatro drones de ataque unidireccionales que, según un funcionario, Irán lanzó sobre el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el funcionario, citado por The New York Times, los drones amenazaban a las fuerzas estadounidenses en la región y el escaso tráfico marítimo comercial que transita por el estrecho, que Irán ha bloqueado. (Con información de EFE)