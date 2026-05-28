EU designa como terroristas a las bandas criminales brasileñas Comando Vermelho y PCC

Flávio Bolsonaro vuelve a Brasilia tras encuentro con Trump (Andre Borges/EFE)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del 5 de junio de 2026.

El Departamento de Estado argumentó la decisión describiendo a ambas bandas como las organizaciones criminales más grandes del país suramericano y responsables de “orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles”.

“Gran días”: Flavio Bolsonaro

La designación se ha oficializado después de que el senador y candidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro solicitara directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca el martes, que clasificara a estas organizaciones como “narcoterroristas”, al considerar que cumplen con los requisitos para esa designación.

“Gran día”, escribió en sus redes sociales el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 23 años por intento de golpe de Estado, quien posteriormente afirmó que había contribuido a la decisión durante las reuniones que mantuvo esta semana en Washington con Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Bolsonaro, que competirá en las presidenciales de octubre, se presenta como un candidato de línea dura en materia de seguridad y ha prometido acciones severas contra ambas pandillas callejeras, que desde 1970 se han expandido en Brasil y controlado parte importante de su sistema carcelario.

“En un viaje como precandidato hice más por la seguridad de los brasileños que el Partido de los Trabajadores (PT, formación del líder progresista) y Lula en sus 17 años de mandato”, señaló el senador en el video.

“Mientras Lula fue de rodillas ante Trump para hacer ‘lobby’ a favor del CV y del PCC, yo fui a trabajar para que fueran tratados como terroristas, que es lo que son”, agregó.

“Pretextos para una intervención”

El asesor de la Presidencia brasileña para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, afirmó que es “inaceptable” usar “pretextos para una intervención”, tras la designación de dos bandas delincuenciales brasileñas como grupos terroristas por parte de Estados Unidos.

Amorim, uno de los más estrechos colaboradores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó así a la noticia, al recalcar que la cooperación internacional es bienvenida, pero no una intervención extranjera.

“La seguridad pública es un tema fundamental para el desarrollo socioeconómico. El crimen organizado es un mal que tiene que ser combatido. La cooperación internacional es bienvenida, especialmente en temas como lavado de dinero y contrabando de armas. Un pretexto para la intervención es inaceptable”, dijo Amorim en una declaración escrita enviada a medios brasileños.

El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) cuentan con decenas de miles de miembros entre integrantes directos y redes de apoyo, según estimaciones de autoridades y expertos en seguridad.

Junto a los cárteles mexicanos

En los últimos años, Estados Unidos ha aplicado sanciones y designaciones similares contra varias organizaciones criminales transnacionales, entre ellas los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, a las que ha incluido en distintas listas de terrorismo o sanciones financieras.

Estas medidas buscan restringir sus redes de financiamiento, limitar su movilidad internacional y aumentar la presión sobre sus estructuras operativas en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada en la región.