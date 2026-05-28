¿Quién es David Rush, exfuncionario de la CIA que robó 40 millones de dólares en lingotes de oro? ( Sergei Starostin - Le Parisien )

David Rush, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), tras incautar 300 lingotes de oro valuados en aproximadamente 40 millones de dólares en su residencia de Virginia, Estados Unidos, así como millones en efectivo y relojes de lujo marca Rolex.

El exalto funcionario es investigado bajo diversos cargos federales, con acusaciones relacionadas con corrupción y malversación de bienes públicos.

¿Quién es David Rush?

De acuerdo con The New York Times, David Rush es un alto funcionario de la CIA, quien fue detenido la semana pasada acusado de robar dinero público mediante la falsificación de planillas honorarias.

De acuerdo con la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los documentos oficiales describen a Rush como un “exempleado de nivel de servicio ejecutivo superior en una agencia gubernamental de Estados Unidos”. Sin embargo, detalla La Silla Rota, hasta hace poco Rush formaba parte de la CIA como un agente de alto cargo, con acceso a información de nivel ultrasecreto.

¿De qué se le acusa a David Rush?

Las acusaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra el exalto funcionario de la CIA, David Rush, son de fraude y malversación de fondos públicos, y al momento este se encuentra a la espera de una audiencia que se llevará a cabo este viernes 29 de mayo en un tribunal federal de Alexandria, Virginia, Estados Unidos.

Sin embargo, según detalla TNYT, hasta el momento el único cargo presentado contra este exagente de la CIA es que exageró sus credenciales académicas y obtuvo una paga por licencia militar por decenas de miles de dólares.

De acuerdo con la declaración jurada del elemento del FBI a cargo del caso, a lo largo de su carrera Rush mintió respecto a su educación como piloto de la Marina, tras argumentar que se había graduado de la Reserva Naval, cuando en realidad fue dado de baja.

Además, las acusaciones señalan que Rush “malversó, robó, sustrajo o convirtió deliberadamente un bien de valor de Estados Unidos para su uso personal”, expresan los documentos oficiales de Virginia.