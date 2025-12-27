“El futuro de América no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar”: Maduro

Maduro llama al diálogo con Trump (@Rebeca911/x)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes que el futuro de América “no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar”, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca del país suramericano, denunciando por parte del Caracas como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

“El futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo ni el esclavismo. El tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del vasallaje, el tiempo de arrastrarse a las órdenes de los poderes imperiales, ese tiempo quedó muy lejos atrás”, expresó el líder chavista.

En un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, Maduro destacó que estos dos países aliados son “la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe” y que “no hay un solo” ciudadano en ambas naciones que “quiera ser esclavo”.

“Nuestro camino es la solidaridad, la unión, la emancipación conjunta y la lucha permanente en todos los escenarios de la construcción de un mundo nuevo y, sobre todo, un continente”, reiteró.

Asimismo, aseguró que la solidaridad “es el idioma natural y perfecto” de Cuba y Venezuela.

En una actividad previa, el líder venezolano comentó que sectores de poder en EU fabrican una “realidad virtual” para robar los recursos a su país y detalló que hay “una guerra psicológica” contra Venezuela para supuestamente alterar la paz.

Igualmente, insistió este viernes en llamar al diálogo y mencionó que “si algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente para extender la mano”. (Con información de EFE)